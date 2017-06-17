Sevgili Kitabımız

EY HAKK’IN SÖZÜ KUR’AN, SEN KELÂM-I KADÎMSİN.
RAB’DEN NEBİ’YE İNEN SON KİTAB-I KERÎMSİN.
LEVH-İ MAHFUZ’DAN BERİ AYET AYET GELENSİN.
YEDİ KAT SEMALARDAN SÜZÜLEREK İNENSİN.
ON DÖRT ASIRDAN BERİ GÖNÜLLERDE BAŞTASIN.
TALİHLİ PEK ÇOK KULUN HAFIZALARINDASIN.
BİR BERAT GECESİNDE TOPTAN İNDİRİLENSİN.
YİRMİ ÜÇ YIL BOYUNCA CESTE CESTE İNENSİN.
SEN NİCE İNSANLARIN HİDAYET REHBERİSN.
KAPKARANLIK YOLLARI HEP SEN AYDINLATIRSIN.
HEM FİKİR KİTABISIN, HEM ZİKİR KİTABISIN.
KIYAMETE KADAR DA KORUMA ALTINDASIN.
GÜZEL SESLİ KULLARIN DİLLERİNDE NÂLÂNSIN.
SENİ DİNLEYENLERİN GÖNLÜNÜ ŞÂD EDERSİN.
İNANANLARIN BİLİR, KÂİNATIN BEYNİSİN.
SANA SAHİP ÇIKANI SEN HAKK’A GÖTÜRENSİN.
DÜNYADA SANA GÖNÜL VERENLERE KEFİLSİN.