KULUN TEK GAYESİ VAR, RIZA UFKUNA VARMAK.
O’NDAN GAYRI NE VARSA, HEPSİNİ DE UNUTMAK.
RAZI OLDUYSA EĞER, KULA DÜŞEN YALVARMAK.
MASİVAYI HALLEDER, YETER Kİ O’NA BIRAK.
RIZA ÇİFT TARAFLIDIR, ÖNCE RABB’E KUL OLMAK.
KADERE BOYUN EĞİP, KEDERLERDEN KURTULMAK.
KULA NE VERDİYSE O, BAŞ-GÖZ ÜSTÜNE KOYMAK.
KAHRIN DA HOŞ, LÜTFUN DA, TÜMÜNÜ BİR ANLAMAK.
KUL RAZIDIR RABBİNDEN, YAKIŞMAZ GÖNÜL KOYMAK.
O, NE TAKDİR ETMİŞSE, RIZAYLA KARŞILAMAK.
BU İMTİHAN DÜNYASI, KAYBETMEK VE KAZANMAK.
HER İKİSİ DE MÜMKÜN, YETER Kİ ALDANMAMAK.
KAZANMA KUŞAĞINDA, ASLA YOLDA KALMAMAK.
EHLÜLLAH’A YAKIŞAN, DİMDİK AYAKTA DURMAK.
KİMLER NE DERSE DESİN, HIRILTIYI DUYMAMAK.
MÜMİNİN ŞİARIDIR, FASIKLARA KANMAMAK.
ŞARTLAR AĞIRLAŞSA DA, VEFAYI BIRAKMAMAK.
HEDEF ÖNÜMÜZDEDİR, RIZA UFKUNA VARMAK.
BÂRÂN