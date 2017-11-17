Medet Ya İlahi!

NARINDA YAKMA
BİZİ, AZÂD ET HEPİMİZİ.
RAHMETİNDEN UMUYOR, CENNETTE YERİMİZİ
BİZ HAK ETSEK DE NARI, SEN SAKLA CÜMLEMİZİ.
ATEŞLERDEN UZAK TUT, ZAYIF BEDENİMİZİ.
YALVARIP YAKARIYOR, NEZDİNDEN KOVMA BİZİ.
SANA ŞEKVA EDİYOR, HEP KENDİ KENDİMİZİ.
ISLAH EDEMEMİŞİZ, ŞU AZGIN NEFSİMİZİ.
İSTİĞFAR EDİYORUZ, KABUL ET TÖVBEMİZİ.
BIRAKAMADIK HALA, ŞU DÜNYA ZEVKİMİZİ.
SINIRSIZ SANIYORDUK, BİTEN NEFESİMİZİ.
DUA EDİNCE SANA, DUYARSIN SESİMİZİ.
SANA ŞERH EDİYORUZ, SADECE İÇİMİZİ.
HALDEN ANLAYAN SEN’SİN, BİLİRSİN DİLİMİZİ.
AÇTIK ARDINA KADAR, DARACIK SİNEMİZİ.
TÜKENİYOR ÖMRÜMÜZ, RABBİM TUT ELİMİZİ.
BÂRÂN