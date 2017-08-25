İtaat Sırrımız

KUL İTAAT EDER DE, ALLAH ECRİN VERMEZ Mİ?
İSYAN EDENLERE DE, DAREYNDE ÇEKTİRMEZ Mİ?
MELEKLER BİR AĞIZDAN ‘’ETAĞNA’’ DEMEZLER Mİ?
BUNU DUYAN ŞEYTANLAR, TOPTAN KAHRETMEZLER Mİ?
ENBİYANIN ŞEREFİ, İTAATTEN GELMEZ Mİ?
ŞÜHEDAYA MAKAMI, YÜCE ALLAH VERMEZ Mİ?
İTAAT ZOR OLSA DA, KULU ÂBÂD ETMEZ Mİ?
ALLAH’A İSYAN ETMEK, KULU BERBÂD ETMEZ Mİ?
İSYAN ETMEKLE ŞEYTAN, HER ŞEYİ KAYBETMEZ Mİ?
TÖVBEKÂR OLAN ÂDEM, TEKRAR GERİ DÖNMEZ Mİ?
ZULÜM DE BİR İSYANDIR, İNSAN OLAN BİLMEZ Mİ?
ALLAH ZALİMİ SEVMEZ, HİÇ AKLINA GELMEZ Mİ?
İSYANLA MEŞGUL KULLAR, SONUNU DÜŞÜNMEZ Mİ?
TÜKETİLEN BU ÖMRÜN, HESABI VERİLMEZ Mİ?
ANALAR VE BABALAR, SAYGIYA HİÇ DEĞMEZ Mİ?
HİZMET EDEN EVLATLAR, CENNETLERE GİRMEZ Mİ?
BU İMTİHAN DÜNYASI, İTAATA DEĞMEZ Mİ?
İSYAN EDEN KULLARI, ALLAH REZİL ETMEZ Mİ?
İTAAT EDEN KULLAR, BAŞA TÂÇ EDİLMEZ Mİ?
MELEKLER DE ONLARA, ÇOKÇA DUA ETMEZ Mİ?
EBEDÎ HAYAT İÇİN, İTAAT GEREKMEZ Mİ?
İSYANKÂR OLAN RUHLAR, CEZASINI ÇEKMEZ Mİ?
BÂRÂN