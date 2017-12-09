NURUNDAN BİR NUR LUTFET, RAHMETİNDEN MERHAMET.
KULLUĞUNA KABUL ET, NEBİ’YE GERÇEK ÜMMET.
VER KALPLERE HİDAYET, İÇİNDEN ÇIKSIN NEFRET.
KULLAR BULSUN SELAMET, RASUL’E GERÇEK ÜMMET.
GÖNÜLLERDE MA’RİFET, DERUNUNDA MUHABBET.
LİKAULLAH’A HÜCCET, HABİB’E GERÇEK ÜMMET.
DİN İÇİN GEREK HİCRET, İHLAS ÜZERE NİYET.
HER İŞTE VARDIR HİKMET, SEYYİD’E GERÇEK ÜMMET.
KUL OLMAYA BİR AZMET, MA’BUD’A İTİMAD ET.
O’NDANDIR HEP FAZİLET, ABİD’E GERÇEK ÜMMET.
KULLUKTA VAR MEŞAKKAT, FAKAT SEN YİNE SABRET.
DÜNYA DEĞİL AHİRET, ZAHİD’E GERÇEK ÜMMET.
CANLI OLSA İBADET, KALMAZ İNSANDA ÜLFET.
İMAN-KUR’AN’A HİZMET, SACİD’E GERÇEK ÜMMET.
DAVA BİZE EMANET, BAŞKALARINI DERT ET.
YAŞATMAYI HEDEF ET, AHMED’E GERÇEK ÜMMET.
GÜNAHLARI SEN AFFET, İKİ YERDE SAADET,
OLSUN YERİMİZ CENNET, ŞEFİ’E GERÇEK ÜMMET.
ZALİMLERİ TE’DİB ET, MAZLUMLARA RE’FET ET.
KIŞI YAZA TEBDİL ET, MAHZUN’A GERÇEK ÜMMET.
KULLUKTA İSTİHDAM ET, HAYIRLI BİR AKIBET.
GAYEMİZ HAKK’A HİZMET, O FAHR’E GERÇEK ÜMMET.
BÂRÂN