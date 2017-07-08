Bu asrın Kerbelası

Seyyitlere zulmetti, Yezitler Kerbelâ'da.



Asrın Yezidgilleri, olmuşlar Hak’tan cüdâ.

Bir tarafta Hüseyin, evladıyla şüheda.

Katiller güruhuysa, öbür tarafta narda.





Zalim her yerde zalim, değişmez asırlarda.

Fakat Kerbelâ farklı, izi hafızalarda.

Herkeste bir hicrandır, dolaşır diyarlarda.

Bir damla suya hasret, kuruyan dudaklarda.





Bu asrın Yezitleri çıktı Anadolu’da.

Kerbelâ’ya çevirdi, zulmetti aziz yurda.

Ne ateşler saldılar, o masum yuvalarda.

Görülmemiş bir zulüm, erkek ve kadınlarda.





Zalimlerin hiçbiri hesaba inanmaz da.

Kerbelâ artıkları olmaz 'kâlü belâ'da.

İnanmadı ruhları, Alem-i ervah’ta da.

Zira iman ve zulüm, bulunmaz bir arada.





Zulüm âbâd olup da, yazılmadı levhada.

Neticede her zalim, müstahaktır tokada.

Geride sabır kaldı, gerçek çilekeş kulda.

Bir zalimi diğerle, Allah yıkar dünyada.





Zalimlerin mahşerde, hükmü yüce divanda.



Onlar sevimsiz kullar, kalacaklar ortada.



Şefaatçi bulamaz, insanlar arasında.



Dünyadan daha ağır, asıl rüsvaylık orda.







Zalim çok sevimsizdir, Allah’ın nazarında.



İster Anadolu’da, isterse Kerbelâ’da.



Mazlum Allah’a yakın, zalimse uzaklarda.



Yüzleşme yaşanacak, hakların i’tâsında.







Bugün zalime bayram, sanki her şey yolunda.



Tarifsiz iniltiler duyulur mahpuslarda.



Kerbelâ yaşanıyor, canım Anadolu’da.



Mazlumun tek ümidi, kaldı Gayretullah’da.







Olmaması gerekir, böyle kin Müslümanda.



Zulmün hesabı ağır, yarın Hak divanında.



Ne ümitler karardı, Hakk’a hizmet yolunda.



Hele masum yavrular, ümitsiz yarınlarda.







Nasıl bir imtihansa, her iki tarafta da.



Mâsumlar cennetlerde, zalimler yanar narda.



Mazlumun iniltisi, donuyor göz yaşında.



Hâlâ akan kan sıcak, on dört asır arada.







BARAN