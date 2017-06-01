Bir Hüseyin şehit düştü Anadolu Kerbelası'nda

HAPİSTEN FİRDEVS’E UÇTU HÜSEYİN.
SOLDU PEMBE, ORTALIK GECELEYİN.
MAHZUN OLDU DOSTLARI, BENCİLEYİN.
DESTANSI ŞİİRLER SİZ HECELEYİN.
GÜLDEN RENK ALMIŞTI, SOYADI PEMBE.
GÜLLER DİYARINDA NURA TALEBE.
HİZMET ULAŞTIRDI ONU EDEBE.
RAMAZAN'DA ŞEHİT, ÜSTÜN MERTEBE.
TAM GÖNÜL İNSANI, BEKLENTİSİ YOK.
DOSTLUĞU DEĞERLİ, SEVENİ PEK ÇOK.
MÜSTAĞNİ BİR DURUŞ, GÖZÜ DE PEK TOK.
BİZE ELVEDASI ŞOK ÜSTÜNE ŞOK.
KAYSERİ MAĞDURU İDİ SEKSENDE.
BİR MÜDDET KALMIŞTI ZATEN İÇERDE.
BAHSETMEZ ONLARDAN ASLA BİR YERDE.
GERÇEK BİR ÇİLEKEŞ, ALIŞIK DERDE.
ADAŞIM, KARDAŞIM VE MESLEKDAŞIM.
ŞAHİDİM HALİNE, ZİRA YOLDAŞIM.
AYNI MINTIKADA, HEM SINIRDAŞIM.
YÜRÜDÜK BİRLİKTE, YOL ARKADAŞIM.
NE HİCRANDIR BİZE, UZAKTA OLMAK.
CENAZENDE ARKA SAFTA YER ALMAK.
DUALARLA, GÖZ YAŞIYLA YOLLAMAK.
BIRAKTIĞIN EVLATLARA SARILMAK.
SEN ADINA YAKIŞANI GÖSTERDİN.
DAVA ŞUURUNU HEP SERGİLEDİN.
YENİ NESLİN İMANI İDİ DERDİN.
ŞAHİDİZ HEPİMİZ, SEN ŞEREFLENDİN.
BÂRÂN – RAMAZAN 2017