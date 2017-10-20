Aşk-u iştiyak-ı likaullah

ÂŞIKIN TEK HEDEFİ, MÂŞUKUNA KAVUŞMAK.
KULUN ASIL GAYESİ, RIZAYA NAİL OLMAK.
BU DÜNYA GURBETİNDEN, KURBİYETE AÇILMAK.
FÂNİLİK DERYASINDAN, BEKÂYA YELKEN AÇMAK.
GERÇEK HAYATA VARIP, GÖLGELERDEN KURTULMAK.
BU MİHNET DOLU YURTTAN, FİRDEVSLERE YOL BULMAK.
KUL ŞEVK DUYAR DA İÇTEN, RAHMETLE KUCAKLAŞMAK.
MEVLÂ’SI ŞEVK DUYMAZ MI, KULUNU KARŞILAMAK.
NE BÜYÜK BİR GAFLETTİR, LİKAYA ŞEVK DUYMAMAK.
ALLAH DİLEMEZ ASLA, O KULLA KARŞILAŞMAK.
DÜNYA DAĞDAĞASINDAN, EBEDÎ UZAKLAŞMAK.
DOSTLARIN MECLİSİNDE, BİR AN ÖNCE BULUNMAK.
AYRILIK ZOR GELSE DE, SEVİNDİREN KAVUŞMAK.
EBEDÎ CENNETLERDE, BİR DAHA AYRILMAMAK.
NE GÜZEL BİR DUYGUDUR, ÖLÜNCE DE VAR OLMAK.
SONSUZ ÂLEMLER İÇİN, BİRAZ BERZAHTA KALMAK.
FÂNİLİK MÜHRÜ OLAN, HER ŞEYDEN UZAK DURMAK.
BEKAYA NAMZET İSE, RABB’E İŞTİYAK DUYMAK.
REFİK-İ ALÂ DEYİP, GİDEN HABÎB’E BAKMAK.
AŞK BUNU GEREKTİRİR, NEBİ’YE ÜMMET OLMAK.
RUHUMUZA BIR ŞEVK VER, LİKÂULLAH’I DUYMAK.
KULLARINA SAHİP ÇIK, YÜZLERİNE DE BİR BAK.
BÂRÂN