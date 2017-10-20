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Aşk-u iştiyak-ı likaullah

Baran

Baran

20 Eki 2017 17:37
    • ÂŞIKIN TEK HEDEFİ, MÂŞUKUNA KAVUŞMAK.
    KULUN ASIL GAYESİ,  RIZAYA NAİL OLMAK.

    BU DÜNYA GURBETİNDEN,  KURBİYETE AÇILMAK.
    FÂNİLİK DERYASINDAN, BEKÂYA YELKEN AÇMAK.

    GERÇEK HAYATA VARIP,  GÖLGELERDEN  KURTULMAK.
    BU MİHNET DOLU YURTTAN,  FİRDEVSLERE YOL BULMAK.

    KUL ŞEVK DUYAR DA İÇTEN, RAHMETLE  KUCAKLAŞMAK.
    MEVLÂ’SI ŞEVK DUYMAZ MI, KULUNU KARŞILAMAK.

    NE BÜYÜK BİR GAFLETTİR,  LİKAYA ŞEVK DUYMAMAK.
     ALLAH DİLEMEZ  ASLA, O  KULLA  KARŞILAŞMAK.

    DÜNYA DAĞDAĞASINDAN, EBEDÎ  UZAKLAŞMAK.
    DOSTLARIN MECLİSİNDE, BİR AN ÖNCE BULUNMAK.

    AYRILIK ZOR GELSE DE, SEVİNDİREN KAVUŞMAK.
    EBEDÎ CENNETLERDE,  BİR DAHA AYRILMAMAK.

    NE GÜZEL BİR DUYGUDUR, ÖLÜNCE DE VAR OLMAK.
    SONSUZ  ÂLEMLER İÇİN, BİRAZ  BERZAHTA  KALMAK.

    FÂNİLİK MÜHRÜ OLAN, HER ŞEYDEN UZAK  DURMAK.
    BEKAYA NAMZET İSE, RABB’E İŞTİYAK  DUYMAK.  
    REFİK-İ ALÂ DEYİP, GİDEN  HABÎB’E BAKMAK.
    AŞK BUNU GEREKTİRİR, NEBİ’YE ÜMMET OLMAK.

    RUHUMUZA BIR ŞEVK VER, LİKÂULLAH’I DUYMAK.
    KULLARINA  SAHİP  ÇIK, YÜZLERİNE DE BİR BAK.   

    BÂRÂN
    20 Eki 2017 17:37
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