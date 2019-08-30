Samanyolu Haber /Gündem / THY'de işçi kıyımı /30 Ağustos 2019 20:35

THY'de işçi kıyımı

Türk Hava Yolları (THY) ile Havaş'ın ortak olduğu yer hizmetleri şirketi TGS'de bir süredir işçi kıyımı devam ediyor. "Tasarruf tedbirleri" denilerek bugüne kadar 600'e yakın çalışanın görevine son verildi.

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Airport'un haberine göre, MAX uçaklarının yere indirilmesi ve Airbus'ta yaşanan teslimat krizi sonrası operasyonel ekip fazlası ortaya çıkan THY, bir süre önce kabin ekiplerinin bir kısmını da yere indirerek eğitim planlamıştı.

YENİ HAVALİMANI MALİYETİNİN FATURASI İŞÇİYE

Yılın ilk yarısını 1,2 milyar TL zararla kapatan THY'de yaşanan krizde İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki maliyetlerin yüksek olmasının da etkili olduğu dile getirilirken, çözüm olarak ilk iş işçi kıyımına başvuruldu.

Ortaklıkta şu an için işçi çıkarma yaşanmayacağı ancak iştirak şirketlerde tenkisat yapılmaya başlandığı öğrenildi.  İlk olarak yaklaşık 10 bin çalışanın bulunduğu yer hizmetleri şirketi TGS'de kıyım için düğmeye basıldı.

TAZMİNAT HAKLARI YOK

Özellikle çok fazla sayıda rapor alan ve altı aylık çalışma süresi dolmadığı için tazminat hakkı bulunmayan 600'e yakın çalışanın işine son verildiği kaydedildi.

Bir süre önce de İstanbul Havalimanı'nda yolcuların sorularını cevaplaması için alınan yüzlerce çalışan, TGS bünyesine alınacakları söylenmesine rağmen projenin sona erdiği gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.
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