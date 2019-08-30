THY'de işçi kıyımı

Airport'un haberine göre, MAX uçaklarının yere indirilmesi ve Airbus'ta yaşanan teslimat krizi sonrası operasyonel ekip fazlası ortaya çıkan THY, bir süre önce kabin ekiplerinin bir kısmını da yere indirerek eğitim planlamıştı.







YENİ HAVALİMANI MALİYETİNİN FATURASI İŞÇİYE





Yılın ilk yarısını 1,2 milyar TL zararla kapatan THY'de yaşanan krizde İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki maliyetlerin yüksek olmasının da etkili olduğu dile getirilirken, çözüm olarak ilk iş işçi kıyımına başvuruldu.





Ortaklıkta şu an için işçi çıkarma yaşanmayacağı ancak iştirak şirketlerde tenkisat yapılmaya başlandığı öğrenildi. İlk olarak yaklaşık 10 bin çalışanın bulunduğu yer hizmetleri şirketi TGS'de kıyım için düğmeye basıldı.





TAZMİNAT HAKLARI YOK





Özellikle çok fazla sayıda rapor alan ve altı aylık çalışma süresi dolmadığı için tazminat hakkı bulunmayan 600'e yakın çalışanın işine son verildiği kaydedildi.





Bir süre önce de İstanbul Havalimanı'nda yolcuların sorularını cevaplaması için alınan yüzlerce çalışan, TGS bünyesine alınacakları söylenmesine rağmen projenin sona erdiği gerekçesiyle işten çıkarılmıştı.