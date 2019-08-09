Samanyolu Haber /Gündem / Bu eller 'Bayram öncesi' belediye işçilerine ödeme yapılmasın diye kalktı... /09 Ağustos 2019 09:22

Bu eller 'Bayram öncesi' belediye işçilerine ödeme yapılmasın diye kalktı...

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Zeydan Karalar'ın geçmiş yönetimden kalan işçi alacakları ile diğer borçların ödenmesi için sunduğu 169 milyonluk borçlanma teklifini çoğunluktaki Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddetti. Reddedilen teklifin içinde bayram öncesi işçilere ödenecek maaşların da bulunduğu belirtildi.

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Mali kriz içindeki belediyenin borçlanma teklifinin AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedilmesini değerlendiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Bu tavır aslında bize karşı değil, Adana halkına karşı yapılmış bir tavırdır. Bizi çalıştırmamaya, belediyeyi tıkamaya yöneliktir. Bu borçların çoğu zaten Hüseyin Sözlü döneminden kalan işçi alacakları, konulan temlikler, taahhütler ve alınan kredilerin ödemesini kapsıyordu. Çünkü geçmişteki taahhütler bizi de kapsıyor” dedi.



İŞÇİ MAAŞLARI YARIM ÖDENEBİLECEK

Oylama sonrası yönetimi başkan vekiline devrederek meclisi terk eden Zeydan Karalar, borçlanma talebinin reddedilmesi nedeniyle yaklaşan Kurban Bayramı öncesi işçi maaşlarının ancak yarısının ödenebileceğini de kaydederek, “Durumu Adana halkı değerlendirecektir” diye konuştu.

Karalar, “Yapılan borçlanma bizim borcumuz değil Hüseyin Sözlü'nün taahhüt ettiği temlik, taahhüt ve alınan kredilerin ödemeleri ve işçi alacakları. Bu tavır net biçimde bizi çalıştırmamaya yönelik bir tavırdır. Bir önceki dönemin taahhüdü bizi de bağlar biz onları ödemeye çalışıyoruz. Bizi çalıştırmaya değil belediyeyi tıkamaya yönelik bir tavırdır, bunun takdirini halk yapacaktır” dedi.
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