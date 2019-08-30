Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber /30 Ağustos 2019 20:23

Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber

Türkiye'de dört büyükler, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon arasında yapılan karşılaşmalar her zaman derbi mücadelesine tanıklık ediyor. Süper Lig'in bu sezonki ilk derbisi Fenerbahçe ile Trabzon arasında oynanıyor.

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Futbotseverlerin merakla beklediği derbi maçına sayılı saatler kalırken, Trabzon ekibi tedirgin. Trabzonspor'un AEK ile oynadığı Avrupa Ligi maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün pazar günü Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu açıklandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün akşam UEFA Avrupa Ligi Play Off turu rövanşında oynadıkları AEK maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün son durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'ün, Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçta forma giymesinin zor olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada "Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe maçında oynaması zor görünüyor" dedi.
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