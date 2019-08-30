Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu işten atılanların temsilcileri ile görüştü /30 Ağustos 2019 20:47

İmamoğlu işten atılanların temsilcileri ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işini son verdiği gerekçesiyle eylem yapan işçilerin temsilcileri Başkan Ekrem İmamoğlu ile görüştü. İmamoğlu, "Seçime 20 gün kala, bir ay kala ya da iki seçim arasında eleman alımını doğru bulmuyorum." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkartıldıkları için Saraçhane’de belediy ebinası önünde eylem yapan gruptan üç temsilci ile görüştü. 

İmamoğlu, “Bu işin bir siyasi tarifi yok. Siyasi bir hamle değil bu. Bu süreçte özellikle karar verdiğimiz bir şey vardı. Bu seçim dönemindeki işe alımlarla ilgili adaletin, vicdanın işlemediğini düşünüyoruz. Bu konuda hukukun doğru, düzenli bir şekilde oluşması adına verilmiş bir karar bu. Şahsınızla, kişiliğinizle hiçbir ilgisi yok. Ben, o dönemde yetkili birisi olsaydım, seçime bir ay kala eleman alımına müsaade etmezdim.” dedi.

"İHTİYACIMIZ OLUNCA YİNE PERSONEL ALACAĞIZ"

İmamoğlu, 2004 seçimi sonrasında değinerek, “Aynı siyasi anlayışta olmasına rağmen 2004 öncesi, 2004 sonrası binlerce insanı işten çıkardılar. Ama ben öyle yapmadım. Beylikdüzü Belediye Başkanlığım döneminde de seçime 1 ay, 1,5 ay kala işe alınanları çıkardım. Burada da aynı şeyi yaptım. Ben, her birinizin işle ilgili girişimini yenilemesini öneririm. İhtiyacımız olunca yine personel alacağız. Ben seçildiğimden beri 150 bin başvuru var. Peki o iki seçim döneminde kime duyuru yaptılar? Bir ilanla mı geldiniz buraya?” dedi.

İMAMOĞLU: BAŞVURULARINIZI YENİLEYİN

Temsilciler arasında yer alan kadın sözcü, “Başkanım, İSTGÜVEN Genel Müdürümüz Ahmet Can Buğday, bayramda bizimle bayramlaşmaya geldi. Bize mesaj yazdı. Hep beraber oturduk. Bize, hiç kimseyi çıkartmayacaklarını söyledi. Bizim beş ay önce girmiş olmamız konu edilmedi. İçimizde AK Partili arkadaşlarımız da var, CHP’li arkadaşlarımız da var. Her partiden arkadaşlarımız var. Biz, çok zor durumda kaldık. Ahmet Can Bey, ‘Özellikle bayan güvenlik açığımız var. Eleman alacağız’ dedi. Biz çalışırken, iş başvurusu için insanlar gelmeye başladı. Benim 4 çocuğum var.” diye konuştu. 

SEÇİME 20 GÜN KALA ELEMAN ALIMI DOĞRU DEĞİL!

İmamoğlu, “Allah bağışlasın. Herkesin hayatla ilgili zorlukları var. 16 milyon insan için hayatın zorlukları var. Biz, bir düzen kuracağız. Bütün arkadaşlarınıza önerimdir: Eleme şeklinde yaptığımız düzenlemede, sizlerin başvuruları da mutlaka gözetilecek. Burada taahhüt ediyorum bunu. Arkadaşlarınıza bunu söyleyebilirsiniz. Bundan sonra yapacağımız her alımda, kim hangi partili, nereli, o, bu, şu, kökeni ne, mezhebi ne… Bu işlere biz girmeyeceğiz. Temiz bir dönem başlatacağız. Biz, şu alandayız: Hakkaniyetle, adil bir süreç yönetimi yapacağız. Seçime 20 gün kala, 1 ay kala ya da iki seçim arasında eleman alımını doğru bulmuyorum.” cevabını verdi.

‘ŞAHSİ SORUNUM YOK’

Üçüncü sözcü de “Yeniden bu alımlarda ihtiyaç durumu tespit edildiği takdirde dışarda bekleyen emekçiler öncelik tanınacak mıdır?” dedi.

İmamoğlu, sözcünün sorusuna, “O arkadaşlarımıza not koyarız. Öncelikli analizlerini yaparız. Sürece katarız. O süreç nedir? Yazılımı mı, mülakat mı neyse. Süreci tam bilmiyorum. Kuruma göre değişiyor çünkü. Ben kendi şirketime eleman almıyorum ki. Gösteri hakkınız, kendinizi ifade etme hakkınız var. Ben başka bir gelenekten geliyorum. Bunların hiçbirisi bizi yaralamaz. Zerre kadar kırgın değilim. Hatta üzülüyorum. Ama üzülürken de adil olmak zorundayım. ” cevabını verdi. 
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