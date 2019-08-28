Tarım Bakanlığı'nda çalışan mevsimlik tarım işçileri işsiz kalacak

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışan mevsimlik tarım işçileri, çalışma süreleri uzatılmadığı için işsiz kalacak.





Mevsimlik işçilerin çalışma süresi 5 ay 29 günden, 9 ay 29 güne çıkarılırken, yaklaşık 47 araştırma enstitüsünde çalışan mevsimlik işçinin çalışma süresi uzatılmadığından, 30 Ağustos'tan sonra işsiz kalacaklar.





YÜZLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK





Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde çalışan ve işsiz kalacak olan mevsimlik işçilerle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Eskişehir'de 58, Türkiye genelinde ise mevsimlik işçi statüsünde çalışan bin 70 mevsimlik işçinin görev süreleri 9 ay 29 güne çıkarılması talebi yerine getirilmedi. Okullar açılıyor, kış kapıda. Sözler tutulmalı, mevsimlik işçilerin süresi 10 aya uzatılmalı.” dedi.





"İŞSİZLİK MAAŞI ALAMAYACAKLAR"





Çakırözer, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un kamu işçileriyle yaptığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mevsimlik işçiler sorununun en kısa zamanda çözüleceğini söylediğine işaret etti.





Çakırözer, işçilerin İŞKUR ve TYP programlarından da yararlanamayacağını belirtti.





Çakırözer, “Süresi uzatılmayan onlarca mevsimlik emekçimiz Mayıs, Haziran ayına kadar işsiz kalacaklar. Bu işçilerimiz işsizlik maaşı alamayacak, bir işe giremeyecekler. Bu işçileri çıkarıyorlar ama TYP Programıyla başka işçi daha alınıyor. Eskişehirimizde onlarca, ülke genelinde ise yüzlerce emekçimiz işsiz kalacak. Bu emekçilerimize verilen sözler tutulmalı, mağduriyetler giderilmelidir.” diye konuştu.