AKP'li belediye 86 milyon TL borçlu çıktı: İşçilerin maaşından kesti ama ödemedi...

AKP’li Niğde Belediyesi’nin 86 milyon 472 bin TL borçlandığı ortaya çıktı.





Borcun 1 milyon 600 bin TL'sinin ise sendikaya olduğu öğrenildi. Belediyenin işçilerin maaşından peşin olarak kestiği tutarı sendikaya ödemediği ortaya çıktı.





MİLYONLARCA LİRA BORÇLANILMIŞ





Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, borçlar Niğde Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Erdal Aydoğan'ın, belediye başkanlığına verdiği önergeyle öğrenildi. 2009 yılından itibaren belediyenin ne kadar borç devraldığını soran Aydoğan'a gelen yanıtta borçlar kalem kalem sıralandı. Buna göre 2009 yılında 47 milyon 255 bin 750 TL olan belediyenin borcu, 2014 yılında 74 milyon 732 bin 758 TL'ye yükseldi.





2019 yılı itibarıyla devir alınan toplam borcun 86 milyon 472 bin 637 TL'yi bulduğu belirtilirken, 38 milyon 699 bin 622 TL'sinin İller Bankası kredileri borcu olduğu, 3 milyon 392 bin TL'sinin ise elektrik dağıtımı yapan Meram Elektrik Dağıtım Şirketi’ne ait olduğu söylendi.





'BELEDİYE SENDİKA ÜYE AİDATLARIYLA ÇALIŞMIŞ'





Belediyenin borçları arasında 1 milyon 600 bin TL'lik de sendika aidatı borcu bulunuyor. Aydoğan yaptığı açıklamada, “Bu tabloyu gördükten sonra AKP Niğde Belediyesini devraldıktan sonra yaptığı tek işin borçları hızlı bir şekilde artırmak olduğunu görmüş olduk. Bitmeyen azalmayan bir borç yükü... Ancak bir borç kalemi var o da ‘sendika aidatı’. Yani sendika üyesi işçilerin maaşlarında peşin olarak kesilip o sendikaya aylık yatırmak zorunda olan ödenek. Bu borcun güncel hali 1 milyon 600 bin TL. Yani Niğde Belediyemiz sendika üye aidatlarıyla ayakta durmaya çalışır duruma gelmiş” diye konuştu.