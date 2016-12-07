THY dolarları niye bozdurmadı?

Tunus'un devrik diktatörü Zeynel Abidin Bin Ali için yaptırılan A340–500 tipi uçak, THY tarafından 77 milyon 800 bin dolara satın alındı ve devlet büyüklerimizin kullanımına sunuldu.







Zeynel Abidin Bin Ali’ye binmek kısmet olmamıştı, bizimkilere olacak.





Böylece devlet büyüklerimizin kullanımına tahsis edilen çift koridorlu, geniş gövdeli uçak sayısı da ikiye çıkmış bulunuyor, hayırlı, uğurlu olsun.





Devlet büyüklerimiz için içi özel olarak yapılan bir adet de 8 saat uçabilen A319CJ var.





Bu uçak da “bumba bumbacı” Berlusconi için yapılmıştı.





Bunlardan başka iki Gulfstream ve iki adet de Cessna Citation var. Üç adet de helikopter.





Milli geliri bizim düzeylerimizde olan hiçbir ülkede devlet yöneticilerinin kullanımına tahsis edilmiş bu kadar çok hava aracı bulunmuyor.





Bu “şampiyonluk” ile övünmek gerekiyor mu bilmiyorum.





Yanlış anlaşılmasın, bizim gibi bir ülkenin de elbette devlet yöneticileri için özel uçakları olmalı ama sanki ipin ucu da biraz kaçmış gibi.





Düşünün ki Fransa ve Japonya gibi milli geliri bizimkinin kat kat üstünde olan ülkelerde bile devlet yöneticilerine tahsis edilmiş bu kadar çok geniş gövdeli ve uzun menzilli uçak yok.





Ve bu alım vatandaşa elindeki avucundaki dolarları satıp TL ya da altın almasının önerildiği bir dönemde yapılıyor.





THY, madem elinde bu kadar dolar vardı neden onu TL’ye dönüp “ekonomik krize karşı milli seferberliğe” katılmıyor da ayda yılda bir kullanılacak bir uçağa harcıyor?





Üstelik artık başkanlık sistemine de geçeceğimiz söylendiği bir dönemde!





Şimdiki sistem olsa Başbakan ile Cumhurbaşkanı’nın ayrı ayrı seyahatlere çıkabileceğini varsayarak iki geniş gövdeli uçak belki izah edilebilirdi.





Ama şimdi bir başkana, bir geniş gövdeli uçak neden yetmiyor, anlamak zor.





Bu lüks tutkusu nereden kaynaklanıyor?