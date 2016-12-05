77.8 milyon dolar

THY 77.8 milyon dolara VIP uçak aldı







Tunus’un, Arap Baharı ile devrilen Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin Airbus A340 uçağını THY 78 milyon dolara satın aldı. Bin Ali’nin sadece bir kez, test uçuşunda kullandığı uçak, 2010’dan beri Bordeaux havaalanında tutuluyordu.





Arap Baharı sonrasıda Zeynel Abidin Bin Ali’nin kaçmasının ardından, Tunisair tarafından 2012’de satışa çıkarılan uçak, THY’ye 181 milyon dinara satıldı. (276 milyon TL- 73 milyon Euro) Zeynel Abidin Bin Ali’nin kullanımı için özel yaptırılan uçağın THY’ye satıldığına ilişkin ilk haber Realites adlı dergide yayınlandı. Tunisair Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Amal Bourguiba AFP’ye yaptığı açıklamada, uçağın THY’ye satıldığını doğruladı.





LÜKS UÇAĞI LOUIS VUITTON DEKORE ETMİŞTİ





A340 tipi uçak, Zeynel Abidin Bin Ali için alındıktan sonra, içi son derece lüks şekilde döşenmiş, Louis Vuitton markası tarafından dekore edilmişti. Tunisair, uçağı satışa çıkardığı 2012 yılında, uçakta bir yatak odası ve bir oturma odası da bulunduğunu açıklamıştı.





MENZİL SORUNU YOK





A340-500’ün menzil sorunu yok. Yaklaşık 300 koltuk kapasitesiyle 16 bin 670 km uçtuğu dikkate alınırsa 4 adet Rolls-Royce motoruna sahip uçağın VIP modelinin uçuş maniası oluşturan yüksek rakımlı bölgelerde bile sorunsuz performans göstereceğine dikkat çekiliyor.





56 KOLTUKLU, KABİN ALANI 140 METREKARE





Uçağın toplam kabin alanı 140 metre kare. Koltuk kapasitesi ise 56. Kabin 6 bölümden oluşuyor. İlk bölüm, toplantı salonu veya çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Hemen arkasında ikramın yapıldığı bir sosyal alan yer alıyor. Kabinde ayrıca bir yatak odası da var. İki ayrı salonun hemen arkasında biri 26, diğeri de 25 koltuklu iki ayrı kabin bulunuyor. Uçakta ise 12 kabin memuru görev yapabilecek.