Samanyolu Haber /Gündem / 77.8 milyon dolar /05 Aralık 2016 15:03

77.8 milyon dolar

30 uçağını sefer dışı bırakan ve zor zamanlar geçiren THY 77.8 milyon dolara Airbus A340-500 satın aldı. Uçak eski Tunus diktatörü Zeynel Abidin Bin Ali'nin kullanımına sunulmuştu. Tunusair uçağın satıldığını doğruladı.

SHABER3.COM

THY 77.8 milyon dolara VIP uçak aldı

Tunus’un, Arap Baharı ile devrilen Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin Airbus A340 uçağını THY 78 milyon dolara satın aldı. Bin Ali’nin sadece bir kez, test uçuşunda kullandığı uçak, 2010’dan beri Bordeaux havaalanında tutuluyordu.

Arap Baharı sonrasıda Zeynel Abidin Bin Ali’nin kaçmasının ardından, Tunisair tarafından 2012’de satışa çıkarılan uçak, THY’ye 181 milyon dinara satıldı. (276 milyon TL- 73 milyon Euro) Zeynel Abidin Bin Ali’nin kullanımı için özel yaptırılan uçağın THY’ye satıldığına ilişkin ilk haber Realites adlı dergide yayınlandı. Tunisair Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Amal Bourguiba AFP’ye yaptığı açıklamada, uçağın THY’ye satıldığını doğruladı.

LÜKS UÇAĞI LOUIS VUITTON DEKORE ETMİŞTİ

A340 tipi uçak, Zeynel Abidin Bin Ali için alındıktan sonra, içi son derece lüks şekilde döşenmiş, Louis Vuitton markası tarafından dekore edilmişti. Tunisair, uçağı satışa çıkardığı 2012 yılında, uçakta bir yatak odası ve bir oturma odası da bulunduğunu açıklamıştı.

MENZİL SORUNU YOK

A340-500’ün menzil sorunu yok. Yaklaşık 300 koltuk kapasitesiyle 16 bin 670 km uçtuğu dikkate alınırsa 4 adet Rolls-Royce motoruna sahip uçağın VIP modelinin uçuş maniası oluşturan yüksek rakımlı bölgelerde bile sorunsuz performans göstereceğine dikkat çekiliyor.

56 KOLTUKLU, KABİN ALANI 140 METREKARE

Uçağın toplam kabin alanı 140 metre kare. Koltuk kapasitesi ise 56. Kabin 6 bölümden oluşuyor. İlk bölüm, toplantı salonu veya çalışma ofisi olarak kullanılıyor. Hemen arkasında ikramın yapıldığı bir sosyal alan yer alıyor. Kabinde ayrıca bir yatak odası da var. İki ayrı salonun hemen arkasında biri 26, diğeri de 25 koltuklu iki ayrı kabin bulunuyor. Uçakta ise 12 kabin memuru görev yapabilecek.
<< Önceki Haber 77.8 milyon dolar Sonraki Haber >>

Yalanlar ve Gerçekler

Yalanlar ve Gerçekler

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:39:05