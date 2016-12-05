Samanyolu Haber /Gündem / "Dolarlara el koyun" /05 Aralık 2016 12:00

"Dolarlara el koyun"

Yeni Şafak gazetesi Haber Müdürü Recep Yeter, doların yükselmesiyle ilgili "yüklü dolar alıp millete devlete operasyon çekenin dolarına el koyarsın olur biter" dedi.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında dolar polemiği

"Dolarlara el koyun"

Doların önlenemeyen yükselişi karşısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sürekli "dövizlerinizi TL'ye çevirin" çağrısı yaparken, Yeni Şafak gazetesi Haber Müdürü Recep Yeter'den radikal bir öneri geldi. Yeter milletin parasının gasp edilmesini istedi.

Recep Yeter, "Yüklü dolar alıp millete devlete operasyon çekenin dolarına el koyarsın olur biter" dedi.

Dolar almayı darbeyle bir tutup "milletin üzerine tank sürmeye" benzeten Recep Yeter Twitter hesabından şunları yazdı: "Milletin üstüne tank sürmekle dolar sürmek aynı şey ise yüklü dolar alıp millete devlete operasyon çekenin dolarına el koyarsın olur biter."



Yeter, bu mesajına gelen tepkilerden sonra ise "1 milyon ve üstü parasını Kasım'da Dolara yatıranları incelemeye alın... Çoğunun altından FETÖ çıkabilir. Tepkiler hep FETÖcülerden. 80 senedir milletten çaldıklarıyla yaptıkları serveti millete operasyon için kullanmaya kalkıyorsa bu senin merhametinden kaynaklanıyordur." diye yazdı.


Odatv

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