Diyanet'in dolar kuru 3,60

Tayyip Erdoğan'ın "Dövizleri bozdurun, TL'ye geçin" çağrısı sonrası Umre ziyaretlerinde ödemeleri dolar yerine TL ile tahsil etme kararı alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017 Umre fiyatları tablosunu TL bazında yayımladı. Diyanet'in yayımladığı tabloya göre, Umre tarifesi, doların 3.60 lira sınırına dayandığı fiyat baz alınarak Türk lirasına çevrildi.

Buna göre; 7 günlük 1. Dönem Umre ziyareti için iki kişilik odada kişi başı 7 bin 20 lira ödenecek.

Diyanet'in Türk lirasına geçmeden önce dolar üzerinden fiyatlandırılarak yayımladığı güncel listede, aynı hizmet için kişi başı 1950 dolar ücret talep ediliyordu. Dolar bugün itibarıyla (6 Aralık 2016) 3.51 seviyelerinde işlem görüyor. Yani; bugün dolar üzerinden fiyatlandırma olmuş olsaydı ziyaretçiler, 7 günlük 1. Dönem Umre için 6 bin 844 lira ödeme yapacaktı.

Diyanet, 05 Aralık 2016 tarihi itibariyle bu kararın hayata geçirileceğini duyurdu.

Konaklama ve yemek ücreti Riyal üzerinden ödenecek





Her yıl yaklaşık 70 bin kişinin Hac ibadeti, 400 bin kişinin de Umre ziyareti yaptığı (110 bin kişi Diyanet ile gidiyor) organizasyonların yüzde 97’sinde döviz ile ödeme yapılıyor. Bu harcamalar “ulaşım, konaklama ve yemek” olarak ele alınıyor. Konaklama ve yemek Suudi Arabistan’a Riyal üzerinden ödenecek. Ancak doların gün geçtikçe yükselmesi ödemede açıklarını da beraberinde getirecek. Bu konuda ortaya çıkabilecek açığın Diyanet İşleri Başkanlığı’nca kapatılması planlanıyor. Hac fiyatları geçtiğimiz yıl normal konaklama için 3 bin 750 dolar, müstakil konaklama için 5 bin 250 dolar, otel için ise en düşük 6 bin 800 dolar; umre fiyatları da yaklaşık iki bin dolar olarak belirlenmişti. Kabe’ye yakınlık, müstakil lüks A sınıfı odalarının fiyatları ise daha yüksek olarak açıklanmıştı. Hacı adayları, ücretlerini üç taksit halinde de ödeyebiliyordu.





Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:





"Başkanlığımız Hac ve Umre ücretlerinin Türk Lirası olarak tahsil edilmesine yönelik geniş kapsamlı çalışmasını tamamlamıştır. Buna göre Başkanlığımız 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren Hac ve Umre ücretlerinin Türk Lirası üzerinden tahsil edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

