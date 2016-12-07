Samanyolu Haber /Gündem / Esad Ordusu'ndan Halep'te kritik adım /07 Aralık 2016 13:50

Esad Ordusu'ndan Halep'te kritik adım

Suriye ordusu Halep'in tarihi kent merkezini ele geçirdi

SHABER3.COM

Suriye ordusu Halep'in tarihi kent merkezini ele geçirdi

Suriye ordusu, Halep'in tarihi kent merkezini de silahlı muhalif gruplardan geri aldı.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ordu birliklerinin gece sağladığı ilerlemenin ardından silahlı grupların geri çekilmeye başladığını bildirdi.

Suriye ordusu böylece Doğu Halep'in üçte ikisinden fazlasını ele geçirmiş oldu ve kentin tamamını geri almak için ilerleyişini sürdürüyor.

Tarihi Halep Kalesi'nin etrafındaki bölge, yaklaşık dört yıldır silahlı muhalif grupların kontrolü altındaydı.


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