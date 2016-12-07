Milli Savunma Bakanlığı 262 milyon dolar bozdurdu

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle denildi





"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'dövizden Türk Lirası'na dönüş çağrısı' çerçevesinde, Bakanlığımıza bağlı Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın kullanımında olan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait 262,7 milyon ABD Doları ile 31,3 Milyon Avro bugün itibarıyla Türk Lirası'na çevrilmiştir."





Editör'ün notu





Bütçeyi TL olarak alan Milli Savunma Bakanlığı neden dolar biriktirmiş? Bu soruya cevap verilmelidir. Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinin dolara çevrilerek muhafaza ediliyor olması, başlı başına bir milli güvenlik sorunudur!





Hisleriyle meşhur Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, doların hızla yükseleceğini mi tahmin etmiş de bakanlık bütçesini dolara çevirtmiştir?







