Samanyolu Haber /Gündem / Tanzanya'da Türk Okulları'na zamanlaması manidar ödül /28 Ocak 2017 11:46

Tanzanya'da Türk Okulları'na zamanlaması manidar ödül

Tanzanya'da bulunan Feza okulları gelen yeni talepleri karşılamak için ülkenin yasama başkenti Dodoma'da bir okul daha açacağını açıkladı. Ayrıca okula dün Onur ödülü takdim edildi

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Feza okulları Genel Müdürü Habibu Miradji, Dailynews'e verdiği röportajda ülkenin yasama başkenti olarak bilinen Dodoma'da yeni bir Türk okulu açmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek "Bu okul, Dar es Salaam, Zanzibar ve Arusha'da bulunan mevcut Feza okullarına da katkı sağlayacak" dedi.

"Şu anda yurtdışında okuyan Tanzanyalılardan onlarca başvuru alıyoruz. İnsanlar Feza okullarının çok pahalı olduğunu söylüyor ancak dürüst olmak gerekirse biz pahalı değiliz "diyen Miradji "Bu yıl Avrupa'da öğrenim gören Tanzanyalılardan 12 kişi okullarımızda eğitim görmek için başvurdu' dedi. 

Miradji'nin 1.200'den fazla öğrenci Feza'dan öğrenim ücreti bursu aldığını belirttiği röportajda burslar, kreşten yükseköğretime kadar çeşitlilik gösteriyor

Habere göre Dodoma Bölge Komiseri (RC) Jordan Rugimbana ise, eğitim sektörünün iyileştirilmesine yardımcı olmak için Feza okullarını destekleme konusundaki kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:
"Dodoma ülkenin başkentidir. Feza'nın temsilciliklerini uzatacağına dair haberler övülmelidir. Bölge, bu tür bir yatırımın gerçekleşmesi için gereken her türlü desteği sunacak"

FEZA OKULLARINA ÜLKEDE YILIN OKULU ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ

AKP hükümetinin kapatılması için yoğun çaba sarf ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce kapatılması için ziyaret ettiği ülkede Feza Okulları'na 'Tanzania Leadership Awards 2016' dahilinde onur ödülü verildi. 

Ülkede yılın okulu seçilen Feza'yı temsilen ödülü 27 Ocak'ta okul yetkilileri aldı.

Feza Okulları, 3.000'den fazla öğrencinin içinde eğitim gördüğü, ülke genelinde 11 okul işletiyor.

Samanyoluhaber.com

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