Meydanlarda kavga Madagaskar'da dans!







Star yazarı Ersoy Dede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretine katılan gazetecilerin ne kadar mutlu mesut vakit geçirdiklerini yazmıştı.





Ersoy Dede, “Gezinin en renkli sahnesi Hakan Çelik ile Hande Fırat’ın Madagaskar’da sokak çalgıcılarının müziğiyle dans ettiği sahne olmalı. “Ben daha fazla anlatmayayım, o anların görüntüleri çıkacaktır elbet. “Ve kuşkusuz Tanzanya’ya indiğimiz andan itibaren Hakan Çelik’in sineklere karşı aldığı sert önlemler heyette en çok konuşulan konular arasındaydı” demiş ve OHAL günlerinde 300'den fazla gazeteci tutuklu ya da soruşturma altındayken saray yazarlığının nasıl keyifli bir iş olduğunu ballandıra ballandıra anlatmıştı.





Bugün Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Onlar bu sitcom topu kaldırır, ben, şu kökten sitkom’cu dalmam mı... Anında Hakan’ı arayıp o fotoğrafı istedim." dedi ve o görüntüyü yayımladı.













Hakan Çelik ve Hande Fırat'ın dansla yetinmelerini yadırgadım.

Face Time yayını yapmamalarını da beklerdim.

Çünkü Hande bu konuda epey tecrübeli.





Şaka bir yana Çelik ve Fırat'ın Erdoğan'ın gezisine katılıp üste dans etmesi oldukça ilginç.





Doğan Medya'ya geçtiğimiz ay iki operasyon yapıldı ve üst düzey isimler terörden gözaltına alındı ve bir yönetici de tutuklandı.







Dahası hemen her gün yandaş medyada Aydın Doğan'la ilgili operasyon haberleri çıkıyor.





Kim bilir belki de hepsi "meydanlarda kavga Madagaskar'da dans" adlı bir oyunun parçasıdır.





Referandum yaklaşıyor Erdoğan yine kuvvetle muhtemel meydanlara çıkacak.





Ve siz yine "Ey Aydın Doğannn" diye başlayan nutuklar duyduğunuzda aklınıza Madagaskar'daki o dansı hatırlayın...





Ertuğrul Cihan









