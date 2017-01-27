Mozambik'te siyasi partiler ayakta

Erdoğan’ın Afrika gezisinin yankıları devam ediyor. Gezinin Mozambik ayağında Erdoğan’ın Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi’den ülkede bulunan Türk işadamı ve öğretmenlerinin kendilerine verilmesini ve ülkede bulunan Türk okulları Willow (Söğüt) International School’un Maarif vakfına devredilmesini istedi. Nyusi’de Erdoğan’a cevaben Türkiye ile suçluları iade anlaşmamız yok şimdi yapsak bile geriye işlemeyeceğini ve bu insanları ülkesi Mozambik’e değer kattıklarını ve yıllardır ülkelerinde hiç bir suça karışmadıkları o yüzden iadelerinin söz konusu olmadığını belirtmişti.





Gezini yankıları sürerken Mozambik muhalefetinden de Cumhurbaşkanı Nyusi’ye destek açıklamaları geldi. Muhalefet partisi MDM’in lideri Davis Simango ülkenin önde gelen ve çok satan gazetesi O PAİS’e Erdoğan’la ilgili açıklama yaptı. Simongo "Erdoğan bize şantaj yaptı. Ne demek bizim ülkemizde teröristler var sen bunlara yataklık yapıyorsun. Bu bize hakarettir, devlet sert bir dille cevabını vermelidir" dedi.



Aktifhaber