Samanyolu Haber /Gündem / Rusya PYD'yle masaya oturdu, Erdoğan ve AKP'den ses yok! /28 Ocak 2017 12:10

Rusya PYD'yle masaya oturdu, Erdoğan ve AKP'den ses yok!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriyeli muhaliflerle Moskova'da yaptığı görüşmeye PYD'den de temsilcilerin katıldığı öne sürüldü. Rusya'ya Esad'ın yetkilerinin azaltılmasını öngören federe bir Suriye planı sunulduğu belirtiliyor.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Suriyeli muhaliflerle masaya oturdu. Associated Press haber ajansına göre görüşmeye PYD temsilcileri Halid İsa ve Rodi Osman da katıldı.

Bu iki temsilcinin Lavrov'a Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın yetkilerinin azaltılmasını öngören federal bir Suriye planı sunduğu belirtiliyor.

Bunun Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin kazanımlarını destekleyen bir plan olduğu vurgulandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, muhaliflerle görüşmesinde Cenevre'de 8 Şubat'ta başlaması planan Suriye Barış Müzakereleri'nin ay sonuna ertelendiğini duyurdu.

Lavrov, Rusya'nın sunduğu Suriye anayasa taslağı önerisine de değindi. Lavrov, bu taslağın anayasayla ilgili tartışmaları cesaretlendirmek için sunulduğunu, Rusya'nın isteklerinin Suriyelilere empoze edilmeye çalışılmadığını vurguladı.

Rus haber ajansı Interfax, Astana'da muhaliflere sunulan bu anayasa taslağında Suriye'de özerk bir Kürt bölgesi kurulmasının önerildiğini duyurmuştu. Ancak iddiayı Suriyeli muhalifler doğrulamamıştı.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Cenevre'de yapılacak Suriye Barış Görüşmeleri'ne Kürt temsilcilerin de katılması gerektiğini savundu.

Zaharova, "Kürt temsilcilerin Cenevre'deki görüşmelere davet edilmesi konusunda tutumumuz biliniyor. Onların sürece katılımının gerekli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Zaharova, düzenlediği basın toplantısında "Türkiye ile Suriye'deki işbirliğimizi yapıcı ve uzun süreli görüyoruz" ifadelerini de kullandı.
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