Afrika'da çöktükleri Türk Okulları'na fellik fellik öğretmen arıyorlar!





Bir zamanlar Hizmet hareketinin gönderdiği Boğaziçi veya ODTÜ mezunu öğretmenleri zorla sınır dışı ettiren AKP'liler, şimdi hangi bölümden olursa olsun diye not düşerek fellik fellik öğretmen arıyor. Eğitim formasyonu olmayanları, uzmanlık alanıyla tamamen ilgisiz bir konuda öğretmen yapmanın getireceği dezavantaj ise kimsenin umrunda değil.





Türkiye'den yeterli sayıda öğretmen bulamadıkları için son olarak Avrupa'da iş bulamamış gurbetçi gençlere çağrı yapan UETD, Avrupalı Türkleri Afrika'daki zor koşullarda çalışmaya ikna edebileceğini düşünüyor. Devlet garantisi altında astronomik maaşla teklif edilen öğretmenliğe ise başvuru istenen düzeyde değil.





AKP'nin Avrupa'daki arka bahçesi konumundaki UETD, bir yandan Türk Devleti ile ya da AKP ile bağı olmadığını iddia ederken bu tür faaliyetleriyle kendi kendini ele vermiş oluyor.





Dünya üzerinde eğitim düzeyinin en düşük olduğu Afrika'ya büyük katkısı bulunan Hizmet Hareketi'nin bu faaliyetini engellemek için elinden gelen diplomatik baskı unsurunu kullanan Erdoğan, "Afrika'ya iyilik yapıyorum" söylemi altında aslında eğitimi tamamen bitirmiş oluyor. El koydurttuğu okullara öğretmen gönderemediği için okullar çalışamaz duruma gelirken veliler de bu durumdan şikayetçi.





Son olarak Senegal ve Fas'ta öğrenci velileri, okulların devredilmesine yönelik yerel hükümetin kararını protesto etmek maksadıyla gösteri düzenlemişti...





Maarif Vakfı'nın diplomatik baskılarla çöktüğü okullar, öğretmen yokluğundan işletilemiyor.