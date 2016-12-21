Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Rusya'ya yaptırımları genişletti /21 Aralık 2016 17:06

ABD, Rusya'ya yaptırımları genişletti

ABD Maliye Bakanlığı, Ukrayna krizi sebebiyle Rusya’ya uygulanan yaptırımları genişlettiğini bildirdi.

ABD, Rusya'ya yaptırımları genişletti

Yaptırım listesine 7 vatandaş ve 8 kuruluşun eklendiği belirtildi. Aynı zamanda, şu anda yaptırım listesinde bulunan Novatek şirketine uygulanan kısıtlamalar da kesinleştirildi. 

ABD Maliye Bakanlığı’nın yabancı aktifleri kontrol departmanı başkanı John Smith, yaptırım listesinin Ukrayna ve Kırım’daki olaylar yüzünden genişletildiğini belirtti. 

ABD, en son Eylül ayı başında yaptırım listesini genişletti. O zaman listede 17 vatandaş ve Gazprom ile Bank Moskvı’nın da yer aldığı 20 şirket bulunuyordu. 

Geçen hafta Avrupa Birliği liderleri de Rusya karşıtı yaptırımların uzatılmasına ilişkin karar aldılar. Ocak ayında son bulacak yaptırımların süresi 6 ay daha uzatıldı.
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