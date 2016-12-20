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Büyükelçi suikastiyle ilgili yeni görüntü çıktı
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Büyükelçi suikastiyle ilgili yeni görüntü çıktı
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20 Aralık 2016 18:38
Büyükelçi suikastiyle ilgili yeni görüntü çıktı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un vurulma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Rus Büyükelçiyi vuran saldırganın yeni görüntüsü çıktı
Salonda bulunan gazeteciler tarafından kaydedilen görüntülerde, suikasti gerçekleştiren saldırganın silahını çekme anı ve sonrası kameralara yansıyor.
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