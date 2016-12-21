Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Noel panayırına dalan zanlının peşinde /21 Aralık 2016 17:43

Almanya Noel panayırına dalan zanlının peşinde

Berlin’de Pazartesi günü bir TIR aracı ile düzenlenen saldırının faili olduğu şüphesiyle bir Tunus vatandaşı hakkında arama emri çıkartıldı.

Almanya Noel panayırına dalan zanlının peşinde

Mainz’da yayımlanan Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre polis Berlin'de pazartesi günü düzenlenen saldırıda kullanılan TIR’ın şoför mahallindeki yer döşemesinin altında geçici oturma izni bulunan bir kimlik ele geçirdi.
Bild gazetesinin internet portalındaki haberde de kimlik belgesinin şoför koltuğunun altında bulunduğu, belgenin bir Tunus vatandaşı adına çıkartılmış olduğunun saptandığı yer alıyor. Tunus vatandaşının yaşı ve diğer ayrıntılara ilişkin farklı bilgiler veriliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, konuyla ilgili açıklamasında haberleri doğruladı. Bakan, zanlının Avrupa genelinde arandığını belirterek, “Şu anda bir zanlıdan söz ediyoruz, failden değil” dedi. Her türlü ipucunun takip edildiğini ve soruşturmaların her yönde yürütüldüğünü belirten Bakan, “Zanlı hakkında gece yarısından bu yana Almanya’da ve Schengen Bölgesi’nde arama emri bulunuyor. Bu Avrupa’da arandığı anlamına geliyor” dedi. Bakan, söz konusu zanlının bulunmasının önemli olduğunu kaydetti. 

Kimlik Kuzey Ren-Vestfalya'dan alınmış

Alman haber ajansı dpa, söz konusu belgenin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Kleve kentine bağlı bir ilçede çıkartıldığını ve bu nedenle güvenlik birimlerinin bu eyalette önlem alma aşamasında olduğunu bildirdi.  
Allgemeine Zeitung gazetesi ile Spiegel Online internet portalının verdiği bilgilere göre şüpheli kişi çok sayıda kimlik kullanıyordu. Kimliklere göre bu kişinin 21-23 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bild.de haber portalı şüpheli kişinin adam yaralama suçundan poliste kaydı bulunduğunu, ancak yer altına indiği için hakkında dava açılamadığını da haber verdi. Büyük bir radikal İslamcı ağ içinde görev yaptığı öne sürülen bu kişinin kamu güvenliği açısından tehlike arz edenler arasında sınıflandırıldığı belirtiliyor.  

Berlin polisi, silahlı olduğu düşünülen faile ulaşabilmek için eline ulaşan 500'den fazla ipucunu değerlendiriyor. Polis saldırının faili olarak önce şüpheli gördüğü 23 yaşındaki bir Pakistan vatandaşını gözaltına almış, ancak bu yöndeki şüphelerin kesinlik kazanmaması üzerine bu kişi serbest bırakılmıştı.
<< Önceki Haber Almanya Noel panayırına dalan zanlının peşinde Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:14:26