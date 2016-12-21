Almanya Noel panayırına dalan zanlının peşinde

Mainz’da yayımlanan Allgemeine Zeitung gazetesinin haberine göre polis Berlin'de pazartesi günü düzenlenen saldırıda kullanılan TIR’ın şoför mahallindeki yer döşemesinin altında geçici oturma izni bulunan bir kimlik ele geçirdi.

Bild gazetesinin internet portalındaki haberde de kimlik belgesinin şoför koltuğunun altında bulunduğu, belgenin bir Tunus vatandaşı adına çıkartılmış olduğunun saptandığı yer alıyor. Tunus vatandaşının yaşı ve diğer ayrıntılara ilişkin farklı bilgiler veriliyor.





Almanya İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere, konuyla ilgili açıklamasında haberleri doğruladı. Bakan, zanlının Avrupa genelinde arandığını belirterek, “Şu anda bir zanlıdan söz ediyoruz, failden değil” dedi. Her türlü ipucunun takip edildiğini ve soruşturmaların her yönde yürütüldüğünü belirten Bakan, “Zanlı hakkında gece yarısından bu yana Almanya’da ve Schengen Bölgesi’nde arama emri bulunuyor. Bu Avrupa’da arandığı anlamına geliyor” dedi. Bakan, söz konusu zanlının bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.





Kimlik Kuzey Ren-Vestfalya'dan alınmış





Alman haber ajansı dpa, söz konusu belgenin Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Kleve kentine bağlı bir ilçede çıkartıldığını ve bu nedenle güvenlik birimlerinin bu eyalette önlem alma aşamasında olduğunu bildirdi.

Allgemeine Zeitung gazetesi ile Spiegel Online internet portalının verdiği bilgilere göre şüpheli kişi çok sayıda kimlik kullanıyordu. Kimliklere göre bu kişinin 21-23 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bild.de haber portalı şüpheli kişinin adam yaralama suçundan poliste kaydı bulunduğunu, ancak yer altına indiği için hakkında dava açılamadığını da haber verdi. Büyük bir radikal İslamcı ağ içinde görev yaptığı öne sürülen bu kişinin kamu güvenliği açısından tehlike arz edenler arasında sınıflandırıldığı belirtiliyor.





Berlin polisi, silahlı olduğu düşünülen faile ulaşabilmek için eline ulaşan 500'den fazla ipucunu değerlendiriyor. Polis saldırının faili olarak önce şüpheli gördüğü 23 yaşındaki bir Pakistan vatandaşını gözaltına almış, ancak bu yöndeki şüphelerin kesinlik kazanmaması üzerine bu kişi serbest bırakılmıştı.