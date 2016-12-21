Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş 3 gün önce keşif yapmış..

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikastçısı Mevlüt Mert Altıntaş’ın saldırıyı gerçekleştirdiği yere 3 gün önce gittiği ortaya çıktı. Rus REN TV’de yayınlanan görüntülerde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanat Merkezi'ne gelen katil Altıntaş açıkça görülüyor. Görüntülerin güvenlik kameraları ait olmadığı bir cep telefonu tarafından çekildiği anlaşılıyor. Ancak görüntünü kim tarafından hangi amaçla çekildiği haberde açıklanmıyor. Ayrıca Ankara'daki görüntülerin Rus TV'sinin nasıl elde ettiği ise farklı bir merak konusu















