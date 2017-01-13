Samanyolu Haber /Gündem / Saray Danışmanı Bahçeli'nin başına gelenleri haber vermiş /13 Ocak 2017 19:27

Saray Danışmanı Bahçeli'nin başına gelenleri haber vermiş

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te AKP'li vekillerin ısırıldığı yönündeki yalan haberler ve AKP'lilerin açtığı "köpekler giremez" pankartı tartışılırken kahkahalarla güldüğü görüntülerle gündemde

Bahçeli'nin Başkanlık konusundaki sözleri nereden, nereye dedirtiyor

Ancak Devlet Bahçeli'ye aynı "köpek" benzetmesinin bizzat Erdoğan'a en yakın isim tarafından yapıldığı ortaya çıktı.


 


Uzun yıllar Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal,AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran seçimlerinden sonra Bahçeli'ye yönelik aynı benzetmeyi yaptı. 

Aynı zamanda Erdoğan'ın metin yazarı da olan Aydın Ünal, Bahçeli'ye ağzından saçtığı köpükleri itinayla yalatacağını söylediğinde tarih 15 Ağustos 2015'ti. Üstelik Aydın Ünal, Bahçeli'nin bunları "tıpış tıpış" yapacağını söylemişti. 

Sonrasında gerçekten de Aydın Ünal'ın dediği gibi oldu. Bahçeli, erken seçim, koalisyonun kurulmaması ve Tayyip Erdoğan'a ülkeyi teslim eden Anayasa sürecinde Erdoğan'ın dediğini yaptı. 


<< Önceki Haber Saray Danışmanı Bahçeli'nin başına gelenleri haber vermiş Sonraki Haber >>

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

İstanbul Zeytinburnu'nda bina çöktü

Sonunda gerçek oldu; isyan eden koyunlar çobana saldırdı!

Sonunda gerçek oldu; isyan eden koyunlar çobana saldırdı!

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

Erdoğan: Elinde doları, avrosu, faizi olan terörist...

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

AKP'li vekilden CHP'lilere ağır hakaret

SHABER3.COM

SHABER3.COM

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN "Tarafsız Cumhurbaşkanı" BUGÜN "Tek Adam"

AKP'nin Atatürk Tornistanı: DÜN

Herkesin konuştuğu TIR!

Herkesin konuştuğu TIR!

Meclis'teki kavga böyle başladı

Meclis'teki kavga böyle başladı

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

Kaplan: Yere batsın saraylarınız, yere batsın başkanlığınız

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı

AKP'li ve CHP'li vekiller yumruklaştı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:04