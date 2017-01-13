Saray Danışmanı Bahçeli'nin başına gelenleri haber vermiş

Ancak Devlet Bahçeli'ye aynı "köpek" benzetmesinin bizzat Erdoğan'a en yakın isim tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

















Uzun yıllar Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal,AKP'nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran seçimlerinden sonra Bahçeli'ye yönelik aynı benzetmeyi yaptı.





Aynı zamanda Erdoğan'ın metin yazarı da olan Aydın Ünal, Bahçeli'ye ağzından saçtığı köpükleri itinayla yalatacağını söylediğinde tarih 15 Ağustos 2015'ti. Üstelik Aydın Ünal, Bahçeli'nin bunları "tıpış tıpış" yapacağını söylemişti.





Sonrasında gerçekten de Aydın Ünal'ın dediği gibi oldu. Bahçeli, erken seçim, koalisyonun kurulmaması ve Tayyip Erdoğan'a ülkeyi teslim eden Anayasa sürecinde Erdoğan'ın dediğini yaptı.







