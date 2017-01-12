Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli: Anayasa teklifi geçmezse Parlamento yenilenmeli /12 Ocak 2017 01:41

Bahçeli: Anayasa teklifi geçmezse Parlamento yenilenmeli

Meclis kulisinde açıklamalarda bulunan MHP Lideri Bahçeli, "Teklif Meclis'ten geçmezse Parlamento yenilenmeli" diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis kulisinde açıklamalarda bulundu.

"Referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor" diyen Bahçeli, görüşmelerde gerilim stratejisi izlendiğini ifade etti.

Oylamada ani iniş çıkışlar beklemediğini belirten MHP Lideri, "Teklif Meclis'ten geçmezse Parlamento yenilenmeli" diye konuştu.

"MHP'ye haksızlık yapılıyor, doğru bulmuyorum" ifadesini kullanan Bahçeli, "Meclis'teki gerilim referandumda Türkiye'ye yayılabilir. Sonuç alınmadan geri adım olmamalı. Kabul ve ret lotosu oynanıyor" şeklinde konuştu.

Bahçeli, "Ahmet Türk sağlık durumu nedeniyle tutuksuz olmalı" dedi.
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