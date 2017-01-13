El Kaide’den Rus elçi suikastine tebrik

El Kaide’nin yayın organı olarak bilinen Er-Risale, son sayısında Rusya’nın Türkiye büyükelçisinin suikastle öldürülmesine geniş yer ayırdı. Büyükelçi suikasti ile ilgili hazırlanan dosyada, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın El Kaide ve İŞİD gibi örgütlerle bir bağlantısının olmadığı ifade edilirken; suikast hakkında ise övgü dolu cümleler kullanıldı.





Dergide yer alan “Müslümanların gözünden Rusya” isimli makalede, El-Kaide ve benzer zihniyetteki cihatçı örgütlerin Rusya ile ilgili görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak mümkün. Halep’te yaşanan trajedinin sorumlusu olarak Rusya’yı gösteren dergi, Ruslar’ın daha önce de Çeçenistan, Kırım, Gürcistan ve Afganistan gibi yerlerde Müslümanlara ciddi zulümlerde bulunduğunu ve bu zülümlerin karşılıksız kalmayacağını iddia ediyor. Makaledeki argümanlar, yer yer ayet ve hadislerin kendi zihniyetlerine göre yorumlarıyla destekleniyor.





Suikasti gerçekleştiren polis memuru Mert Altıntaş ve suikast hakkında biraz bilgi verildikten sonra, Altıntaş’ın El-Kaide, IŞİD ve El Nusra gibi bölgedeki cihatçı örgütlerle herhangi bir ilişkisinin olmadığı iddia ediliyor. Makaleye göre Altıntaş herhangi bir grup adına değil, bütün bir ümmet adına bu saldırıyı gerçekleştirdi ve Rus zulmüne maruz kalan Müslümanların intikamını aldı.





İlerleyen bölümlerdeyse Altıntaş ve gerçekleştirdiği eylem hakkında övücü ifadeler kullanılıyor. Altıntaş’ı “cesur savaşçı”, gerçekleştirdiği eylemi “Müslümanların dualarının karşılığı” olarak nitelendiren gazete; öldürülen büyükelçi Karlov’u ise bir canavara benzetiyor. Ayrıca kendilerinin, Rusya ve Suriye devletlerine karşı bu tarz eylemlerin artarak devam etmesini istediklerini ifade ediyorlar.





Suikastle ilgili olarak Türk hükümeti ve hükümete yakın medya organları Gülen Cemaati’ni suçlamıştı.