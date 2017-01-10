Bahçeli 1.5 yılda partideki hakimiyetini bitirdi

7 Haziran 2015'te yapılan milletvekili genel seçimlerinde %16.3 oy alarak 80 milletvekiliyle Meclis'e giren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aradan geçen yaklaşık 1.5 yılda partisini dağılma noktasına getirdi. Son Başkanlık anayasasının maddelerinin Meclis'te görüşülmesi oylamasında en az 15 fire verdiği görülen Bahçeli'nin şu an sadece 23 milletvekiline hakim olduğu ortaya çıktı





7 Haziran'da aldığı başarı sayılabilecek oy oranını, erken seçim isteyerek büyük oranda kaybeden, vekil sayısını da tam yarı yarıya düşürerek 1 Kasım'da 40 milletvekiliyle Meclis'e gelen Devlet Bahçeli'nin kontrolünde şu an 23 milletvekilinin kaldığı ortaya çıktı.





Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracıyla 39 kişiye düşen MHP grubunda, Devlet Bahçeli'nin açıktan evet oyu vereceğini açıklamasının ardından Başkanlık anayasası görüşmelerinde kalan 38 MHP'linin oyunun rengi merak ediliyordu.





BAHÇELİ KENDİ VEKİLLERİNİ İKNA EDEMİYOR





Dün akşam yapılan oylamada Başkanvekili oy kullanamadığından bir AKP'li vekil de mazeretli olduğundan AKP'nin 314 sandalyesine ek olarak diğer partilerden 24 oy destek aldığı görüldü. Bu oyların MHP'den geldiği kabul edilirse, 39 kişilik MHP grubunun en az 15 fire verdiği sonucu çıkıyor. MHP grubundan 5 milletvekili teklife evet oyu vermeyeceklerini önceden açıklamışlardı.





Bahçeli hariç 23 vekilin evet dediği oylamada, MHP Genel Başkanı'nın başkanlık konusunda partili milletvekillerini ikna edemediğini, blok oy çıkaramadığı görülüyor.





Erdoğan'a yönelik Başkanlık karşıtı kampanyanın baş aktörüyken bir anda Başkanlığa evet demeye başlayan, AKP'ye muhalefet dozunu düşüren Bahçeli'nin yalpalayan politikaları MHP'yi tarihten silinme noktasına getirdiği, Cumhurbaşkanı Danışmanı Burhan Kuzu tarafından 'Başkanlık gelirse MHP olmayacak' sözleriyle dile getirilmişti