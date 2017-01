Savcı Bharara yine büyük bir dava açtı

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un kardeşi ve yeğeni hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla federal mahkemede dava açtı. Ban Ki–Moon’un yeğeni New York’ta gözaltına alındı. Ban’ın kardeşi Ban Ki- sang ve oğlu Joo Hyun Bahn (Dennis), rüşvet vermek Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Yasasını (FCPA) ihlal etmek, kara para aklama, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yargılanacaklar.





Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, görevini 1 Ocak’ta yeni genel sekreter Antonio Guterres’e devreden eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban’ın kardeşi ve yeğeni ile ilgili yolsuzluk ve rüşvet iddiaları uluslararası diplomasi camiasında şok etkisi yarattı.





5 MİLYON DOLARA ANLAŞTILAR





New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davanın iddianamesine göre, eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un kardeşi ve yeğeni, Vietnam'da Hanoi kentindeki 72 katlık 800 milyon dolar değerindeki bir ticari gökdelen projesine yatırımcı bulmak için Güney Koreli şirketle 5 milyon dolarlık komisyon karşılığı anlaştı.





Projeye para bulmaya çalışan Ban ailesinin fertleri iddianamede ismi belirtilmeyen bir Ortadoğu ülkesinin devlet fonlarını usulsüz bir şekilde aracı oldukları yatırım için kullanmak istedi.





İddianameye göre Ban ailesinin fertleri, Ortadoğu ülkesinin devlet fonlarını Vietnam’daki ticari emlak projesine yatırım yapmasını sağlamak için bu ülkedeki yetkililere rüşvet vermeyi planladığı da iddia edildi.