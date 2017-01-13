Samanyolu Haber /Gündem / Aydınlık: Başkanlık için Bahçeli'ye kaset şantajı yapılıyor /13 Ocak 2017 16:27

Aydınlık: Başkanlık için Bahçeli'ye kaset şantajı yapılıyor

Ergenekon sanığı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kontrolündeki Aydınlık gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kaset şantajı yaptığını yazdı.

Erdoğan, iğrenç kasetleri nasıl da kullanmıştı!

Aydınlık: Başkanlık için Bahçeli'ye kaset şantajı yapılıyor

Doğu Perinçek grubuna ait Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, MHP'nin başkanlık teklifine neden destek verdiği konusunda 3 iddiayı gündeme getirdi.

Sabahattin Önkibar'ın iddiasına göre, Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye "kaset"le şantajı yaptı.

Önkibar, "Üçüncü şantaj iddiası ise Bahçeli’nin özel yaşamı ile alakalı sızdırmaların yapılacağı spekülasyonu... Kulislerdeki bu iddiaya göre böyle bir sızdırma Bahçeli ile beraber MHP’yi çok çok zora sokacağı konuşuluyor..." ifadelerine yer verdi.

İşte Sabahattin Önkibar'ın yazısının ilgili bölümü...

MHP’ye yapılan üç ayrı şantaj kulislerin dilinde!

Birincisi milletvekillerinin tamamına!

Diyorlar ki başkanlığa oy vermezseniz derhal erken seçim kararı alınacak!

Böyle bir durumda MHP’nin barajı aşması milyonda bir bile ihtimal değil.

Bu şantaj artık alenileşti zira hem Bahçeli hem de Prof. Şentop gibi AKP’liler bunu açıktan dillendiriyor.

Dolayısı ile MHP milletvekillerine Meclis dışında kalmamak için bize oy vermeye mahkumsunuz deniliyor...

İkinci şantaj iddiası Devlet Bahçeli ile alakalı.

MHP olarak başkanlığa oy vermezseniz kurultay toplanır ve genel başkanlık koltuğu gider ültimatomu verilmiş. 

Başka bir anlatımla iktidar tarafından kongre sürecinde verilen usulsüz yargı desteğinin başkanlık olayında destek verilmemesi durumunda anında geri çekileceği bildirilmiş...

BAHÇELİ'YE KASET ŞANTAJI

Üçüncü şantaj iddiası ise Bahçeli’nin özel yaşamı ile alakalı sızdırmaların yapılacağı spekülasyonu...

Kulislerdeki bu iddiaya göre böyle bir sızdırma Bahçeli ile beraber MHP’yi çok çok zora sokacağı konuşuluyor...

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