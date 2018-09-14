Reza Zarrab'ın suşi yerken çekilen fotoğrafları ABD'de yeni bir tartışma başlattı

ABD'de İran'a yönelik yaptırımları delmek suçundan toplam 135 yıl hapis cezasıyla yargılanırken savcılıkla anlaşarak itirafçı tanıklık yapan Rıza Sarraf'ın cezaevinde olduğu sanılıyordu.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, davayı yakından takip eden ABD'li hukukçular Rıza Sarraf'ın serbest kalmasının hukuken mümkün olmadığını, Nobu restoranda çekilen fotoğrafın ancak kendisini savcılığa götüren FBI ajanlarının ‘ayrıcalık' tanımasıyla gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Hukukçulara göre bu da federal suç kapsamına girer.





Reza Zarrab'ın itirafçı tanıklığı sayesinde savcılığın mahkemeye vereceği ‘5K1 mektubu'yla çok önemli bir ceza indirimi almasının beklendiğini belirten hukukçular, Sarraf'ın ceza duruşması öncesinde kefalet başvurusunun gizli kalamayacağını, çünkü tüm kefalet başvuruları ve kararların kamuya açık olduğunu söyledi.