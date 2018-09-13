Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab'la görüntülenen kadının kim olduğu ortaya çıktı /13 Eylül 2018 10:51

Zarrab'la görüntülenen kadının kim olduğu ortaya çıktı

Reza Zarrab’ın New York’ta birlikte görüntülendiği kadının, bir zamanlar Ebru Gündeş’in hayranı ve devamında da yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün olduğu ortaya çıktı.

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Perşembe günü servis edilen ilk haberde Zarrab’ın, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrıldığı kaydediliyordu.

Zarrab'la yemek yiyen Akgün'ün, önce Ebru Gündeş’in hayranı olduğu, daha sonra ise bunun yakın arkadaşlığa dönüştüğü belirtiliyor.

Yıllar boyunca Gündeş’e hemen her davette, seyahatte ve sahne programında eşlik eden Akgün’ün neden Amerika’da olduğu, neden Zarrab’la görüştüğü bilinmiyor. Öte yandan Akgün ile bilinmeyen bir sebeple arası açılan ve uzun zamandır eski dostuyla görüşmeyen Gündeş’den de bu buluşmayla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. 

FBI’ın Eylül 2014’te İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı Reza Zarrab, 19 Mart 2016’da ailesiyle ABD’ye giriş yaparken tutuklanmıştı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde kendisine yönetilen altı suçlamayı reddeden Zarrab, daha sonra savcılıkla anlaşmıştı. 

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab, diğer tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapmıştı.

Zarrab hakkında nihai kararı henüz açıklanmadı. New York’ta bir cezaevinde özel bir bölümde tutulduğu söylenen Zarrab için verilecek cezanın belirlenmesinde iddia makamının bildireceği görüş de rol oynayacak.

Yapılan anlaşma kapsamında, savcılığın Berman'a bir dilekçe sunması ve bu dilekçede de Zarrab'ın tanıklığının iddia makamının davasına ne kadar yardımcı olduğunu anlatarak, ceza indirimi talebi olup olmadığını aktarması bekleniyor.

Yargıç Berman'ın Zarrab ile ilgili ceza kararında savcılığın görüşünü göz önünde bulundurması öngörülüyor.

Davada, Hakan Atilla 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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