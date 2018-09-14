CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları kim olacak ?

Cumhuriyet'tin haberine göre, 'Yerel Seçim Strateji Belgesi'nde belediye başkanlarının belirlenmesinde, geniş katılımlı ön seçim seçeneği öne çıkıyor. Mevcut belediye başkanlarına ilişkin devam etme kararı alınması durumunda, söz konusu isimlerin ekim ortası gibi açıklanması, belirsizliğini koruyan il ve ilçelerdeki isimlerin netleşmesinin de aralık başına kadar tamamlanması bekleniyor.

İsimlerin açıklanmasının belirli bir süreye yayılarak yapılması düşünülüyor. Başkanların elinin rahatlaması ve çalışma sürelerinin genişlemesi açısından olabilecek en erken sürede isimlerinin açıklanması gerektiği belirtiliyor. Başkan adayını erken açıklamanın avantaj sağlayacağının altı çiziliyor.





AKIN, BALIKESİR'E ADAY





Kılıçdaroğlu'nun Meclis grubundan aday çıkarması olasılığının düşük olduğu belirtilirken, başkanlık adaylığında adı netleşen tek ismin meclis grubundan Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olduğu kaydediliyor.





Gruptan aday göstermenin en büyük kriterinin CHP'de olmayan yerleri alabilecek güçte olan isimler olduğu belirtiliyor.





İSTANBUL İÇİN 5 İSİM



CHP kulislerinde, İstanbul için de Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal, İlhan Kesici, Aykut Erdoğdu gibi partinin önde gelen isimleri konuşuluyor. İstanbul'da sol oylar dikkate alınarak sol kökenli bir adayın çıkarılma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Ancak Muharrem İnce'nin son konuşmasında İstanbul'a yeşil ışık yakmış olması kulisleri ikiye böldü. Türkiye'yi yönetmesi için aday gösterilen İnce'nin İstanbul'u istemesi durumunda mutlaka aday olması gerektiğini dile getirenler olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanması ve sürekli bir yerlere aday olarak ismini yıpratmaması gerektiğini savunanlar da bulunuyor.





ANKARA'DA YAVAŞ VE GÖK





Kulislerde CHP'li olmayan isimlerin de başkan adayı olarak değerlendirilebileceği görüşü öne çıkıyor. CHP'nin ilkelerini benimseyen, örgütün de tepki göstermeyeceği ve toplumda karşılığı olan isimlerin CHP'den aday gösterilebileceği belirtiliyor. Kulislerde CHP'li olmayan isimlerde arasında Ankara için en çok daha önce de CHP'den aday olan Mansur Yavaş'ın adı geçiyor. Yavaş'ın yanı sıra CHP'li birçok isim de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni istiyor. Meclis Başkanvekili Levent Gök, güçlü aday adaylarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak kulislerde Ankara için sağdan bir ismin kazanma potansiyelinin daha fazla olduğu görüşü de dillendiriliyor.