Reza Zarrab davası için FBI’ya ödül

Ahvalnews.com'un haberine göre Geride kalan sürede Halkbank Genel Müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da tutuklanmış ve Zarrab'ın itirafçı olmasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salı günü ise ABD'de Halkbank ve Zarrab davasında görev almış olan FBI ajanları ödüllendirildi.





Gazeteci Amberin Zaman'ın Twitter hesabından aktardığı bilgilere göre Washington’da Zarrab ve Halkbank soruşturmasında görev almış olan FBI ajanları, Demokrasileri Savunma Vakfı (The Foundation for Defense of Democracies) tarafından ödüllendirildi.