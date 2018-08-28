Reza Zarrab davası için FBI’ya ödül

Ahvalnews.com'un haberine göre Geride kalan sürede Halkbank Genel Müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da tutuklanmış ve Zarrab'ın itirafçı olmasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salı günü ise ABD'de Halkbank ve Zarrab davasında görev almış olan FBI ajanları ödüllendirildi.
Gazeteci Amberin Zaman'ın Twitter hesabından aktardığı bilgilere göre Washington’da Zarrab ve Halkbank soruşturmasında görev almış olan FBI ajanları, Demokrasileri Savunma Vakfı (The Foundation for Defense of Democracies) tarafından ödüllendirildi.
Zaman, yaptığı paylaşımlarda törenden gelişmeleri aktardı:
“Devasa para aklama” soruşturmasını araştıran ekibin tümü Türkiye’den İran’a para akışının izini sürmüşler. "Türkiye bu ekibe ‘terörist’ yaftası yapıştırdı" diyor ödülü sunan Jonathan Schanzer.
Ödülü ekip adına kabul eden FBI ajanı soruşturmnın tarihçesini anlatıyor “Küresel bir kumpas yabancı hükümetlerin en üst düzeyde yolsuzluk...Türk ve İran hükümetleri”
“Türkiye’de sürdürülen Zarrab soruşturması başbakanlığa kadar gitti ve gömüldü. Soruşturmayı yürüten polisler bize yardım etmek istedi, mektuplar yolladı. Hüseyin Korkmaz şans eseri salındı...”
Kadının konuşması inanılmaz Bu kadar detaya girileceği hiç beklenmiyordu. Türk basını bakalım yer verecek mi? “Kadın” ekip adına ödülü kabul eden...
Bu konuşma 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten ekibin ABDyle işbirliği yaptığının en net teyyidi. Bu iktidarın ABD karşıtı söylemlerine halkın gözünde müthiş meşruiyet sağlayacak. “Kol kırılır yen içinde kalır” bakışını perçinler Ve anlaşılan soruşturma genişleyerek sürüyor.
Bir önceki konuşmacı ABDnin BM temsilcisi Nikki Haley Şu an ABD Dışişleri bakanı Pompeo’nun İran aleyhinde küresel kampanya yürütmek için atadığı özel temsilci Brian Hook. Söyledikleri FBI ajanının sözleriyle birleştirilince belli ki Türkiye İran konusunda epey sıkıştırılacak.
Brian Hook İran’a yönelik yaptırımlara uymayan yabancı ülke şirketlere ABD yaptırım uygulayacak."
Ahval İngilizce Editörü editörü İlhan Tanır'ın aktarımına göre ise FBI'dan özel ajan Jennifer McReynolds, "Zarrab davası 'sadece başlangıç'" dedi. McReynolds, Hakan Atilla'yı tutuklayan FBI yetkilisiydi.