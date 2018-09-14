ABD'de Türkiye'yi zorlayacak yeni bir dava başlıyor...

Ahwalnews.Com'un haberine göre Amerika Birleşik Devletler Federal Savcıları, milyar dolarlık bir dolandırıcılık suçuyla yargılanan Utah eyaletinden iki kardeş için harekete geçti.
Milyonlarca Doları Türkiye’ye transfer etmekle suçlanan Kardeşler Türkiye’den mali konularda bilgi almanın güçlüğünden yararlanmışlar...
Isaiah Kingston, kardeşi Jacob Kingston’la birlikte Amerika Birleşik Devletleri Hükümetini, milyonlarca Dolarlık vergi iadesi almak için dolandırmak suçundan yargılanıyor. Davanın savcıları, Isaiah Kingston’un Türkiye’ye çok büyük miktarlarda para transfer etmiş olduğu için kaçma riski bulunduğunu ve bu nedenle kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesi gerektiğini beyan ediyorlar.
Savcılığın sunduğu belgede şu ifadeler yer alıyor:
Söz konusu sanık Türkiye’ye, yani suçluları iade etmeyeceğini kamuoyu önünde, açıkça ilan etmiş bir ülkeye, şahsen 52 Milyon dolar aktardı. Anlaşıldığı kadarıyla bu paranın 483 bin Doları da, bir malikanenin vergileri için gönderildi… Söz konusu meblağ, sanık Isaiah Kingston’unun Türkiye’de istisnai ölçüde rahat bir yaşam sürmesi için fazla fazla yetecek miktarda bir para.
Birleşik Devletler Federal Savcısı John W. Huber başkanlığındaki bir ekip tarafından hazırlanmış belge, 11 Eylül günü Birleşik Devletler Utah Federal Bölge Mahkesimine, sanığın kefaletle serbest bırakılma talebine yanıt olarak sunuldu.
Savcılık yanıtında, sanığın talebine güçlü bir şekilde karşı çıkıyor ve Kingston kardeşlerin, Amerikan hükümetini 511 Milyon dolar dolandıran düzenbazlıkları keşfedilmeden evvel, Türkiye’ye transfer ettikleri çok büyük miktarlardaki paralara ilişkin ayrıntıları paylaşıyor.
Yapılan para transferleri arasında, Kingston kardeşlere ait Biodizel firması Washakie tarafından, şaşırtıcı bir şekilde Türkiye’ye aktarılan 134 Milyon dolar da var.
Bu şirket aracılığı ile Kingston kardeşler ve onlarla birlikte yargılanan Lev Aslan Dermen (diğer adıyla Levon Termenciyan) biyoyakıt için verilen vergi teşviklerinden yararlanmak amacıyla sahte beyanda bulundular, evrakta sahtecilik yaptılar ve bir kardeş şirket yardımıyla Washakie’yi teşvik almaya hak kazanacak vasıfta yakıt üretimi yapmış gibi gösterdiler.
Kingston kardeşler, yakalanmadan evvel, bu düzenbazlıktan net 511 Milyon dolar haksız kazanç elde ettiler. Ancak söz konusu belgede kardeşlerin bu miktarın iki mislinden fazla bir meblağ üzerinden yargılanacakları belirtiliyor, zira “2010 ila 2016 yılları arasında yenilenebilir yakıt üretimi yaptıklarını iddia ederek 1.1 Milyar Dolar vergi iadesi almaya teşebbüs etmişler.”
Savcı, Isaiah Kingston’un bu dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazancı, Türkiye’ye yapılan para tranferleri yoluyla gizlemekte önemli bir rol oynadığını iddia ediyor.
Jacob Kingston’u Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2017 yılında yaptıkları bir toplantıda aynı fotoğraf karesine sokan da, Türkiye’ye çok büyük bir yatırım yapma vaadi.
Söz konusu toplantı, Washakie’nin, Dermen’in sahibi olduğu Noil Enerji adlı Şirketin ve SBK holding adında bir Türk ortağın, Türkiye’ye 950 Milyon Dolarlık yatırım yapmayı vaat etmelerinden sonra gerçekleşti.
Bu “yatırım” bir dizi vesileyle, kardeşler kurdukları düzenden milyonlarca dolar kazanırken yapıldı.
Isaiah Kingston, 2014 yılında dolandırıcılıkla elde ettiği 164 milyon Doların 71 milyon dolarını, tek bir işlemde Türkiye’ye transfer etti.
Söz konusu savcılık belgesinde şu ifadeler de yer aldı:
Tutukluluk halinin görüşüldüğü duruşmada Özel Ajan Wade Berrett’in verdiği ifadede belirtildiği gibi, Türkiye’den mali konularda bilgi almak son derece zor. Birleşik Devletler, Washakie’nin, Sanık İsaiah Kingston’un ve Sanık Jacob Kingston’un dolandırıcılıktan elde ettikleri kazancı gizlemek için seçtikleri ana yerin Türkiye olmasının sebebinin de, tam olarak bu olduğunu iddia ediyor.
Savcılık belgesi şu şekilde devam ediyor:
Birleşik devletler, çaldıkları paranın Birleşik Devletler’in hukuki yaptırımlarından saklanabileceği en iyi yerin Türkiye olduğunu düşünen Sanıklar Isaiah Kingston, Jacob Kingston ve Lev Aslan Dermen’in, bu kararı bilinçli ve hesaplı bir şekilde aldıklarını iddia ediyor.
Dahası, Isaiah Kingston’un, yemin altında verdiği bir ifadede yalan söyleyerek, varlıklarını nakit ve gayrimenkul biçiminde saklamaya çalıştığı da bildiriliyor ki, tek başına bu bile kefaletle serbest bırakılma talebenin reddedilmesi için yeterli bir gerekçe.
Tüm bunlara ilaveten, savcılık belgesinde, Isaiah Kingston’un, Utah Eyaleti’nin eski Adalet Bakanlarından biri tarafından “organize bir suç ailesi” olarak tanımlanmış, köktenci bir Mormon aşiretinin üyesi olarak, toplum için de bir tehlike oluşturduğu iddia ediliyor.
Savcılar, Kingston’un Birleşik Devletler görevlilerine rüşvet olarak dağıtması ve tanıkları korkutmak amacıyla bir adam tutması için bir aracıya 10.000 Dolar ödediğini gösteren şifreli yazılmış telefon mesajlarına da gönderme yaptılar.
Üzerine atılı suçtan suçlu bulunması durumunda, İsaiah Kingston ömür boyu hapis cezası alabilir.