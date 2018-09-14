ABD'de Türkiye'yi zorlayacak yeni bir dava başlıyor...

Ahwalnews.Com'un haberine göre Amerika Birleşik Devletler Federal Savcıları, milyar dolarlık bir dolandırıcılık suçuyla yargılanan Utah eyaletinden iki kardeş için harekete geçti.





Milyonlarca Doları Türkiye’ye transfer etmekle suçlanan Kardeşler Türkiye’den mali konularda bilgi almanın güçlüğünden yararlanmışlar...





Isaiah Kingston, kardeşi Jacob Kingston’la birlikte Amerika Birleşik Devletleri Hükümetini, milyonlarca Dolarlık vergi iadesi almak için dolandırmak suçundan yargılanıyor. Davanın savcıları, Isaiah Kingston’un Türkiye’ye çok büyük miktarlarda para transfer etmiş olduğu için kaçma riski bulunduğunu ve bu nedenle kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedilmesi gerektiğini beyan ediyorlar.





Savcılığın sunduğu belgede şu ifadeler yer alıyor:





Söz konusu sanık Türkiye’ye, yani suçluları iade etmeyeceğini kamuoyu önünde, açıkça ilan etmiş bir ülkeye, şahsen 52 Milyon dolar aktardı. Anlaşıldığı kadarıyla bu paranın 483 bin Doları da, bir malikanenin vergileri için gönderildi… Söz konusu meblağ, sanık Isaiah Kingston’unun Türkiye’de istisnai ölçüde rahat bir yaşam sürmesi için fazla fazla yetecek miktarda bir para.





Birleşik Devletler Federal Savcısı John W. Huber başkanlığındaki bir ekip tarafından hazırlanmış belge, 11 Eylül günü Birleşik Devletler Utah Federal Bölge Mahkesimine, sanığın kefaletle serbest bırakılma talebine yanıt olarak sunuldu.





Savcılık yanıtında, sanığın talebine güçlü bir şekilde karşı çıkıyor ve Kingston kardeşlerin, Amerikan hükümetini 511 Milyon dolar dolandıran düzenbazlıkları keşfedilmeden evvel, Türkiye’ye transfer ettikleri çok büyük miktarlardaki paralara ilişkin ayrıntıları paylaşıyor.







