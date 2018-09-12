Samanyolu Haber /Gündem / Reza Zarrab New York'ta suşi keyfi yaparken görüntülendi... /12 Eylül 2018 08:08

Reza Zarrab New York'ta suşi keyfi yaparken görüntülendi...

AKP'nin önce kahraman sonra hain ilan ettiği Reza Zarrab uzun süre sonra ilk defa görüntülendi

SHABER3.COM

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’deki davanın önemli ismi Reza Zarrab, New York’ta ünlü restoran Nobu’da görüntülendi.

Hürriyetin haberine göre New York’un Soho bölgesindeki ünlü suşi restoranı Nobu’da yanında bir kadınla yemek yiyen Zarrab, fotoğrafının çekildiğini fark edince rahatsız olup restorandan ayrıldı.


SAVCILIKLA ANLAŞMIŞTI

FBI’ın Eylül 2014’te İran yaptırımlarını delme şüphesiyle hakkında soruşturma başlattığı Reza Zarrab, 19 Mart 2016’da ailesiyle ABD’ye giriş yaparken tutuklanmıştı. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde kendisine yönetilen altı suçlamayı reddeden Zarrab, daha sonra savcılıkla anlaşmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Zarrab, diğer tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapmıştı. Toplam 135 yıl gerektiren hapis cezası karşısında itirafçı tanıklık yaparak daha az bir ceza almayı hedefleyen Zarrab’ın New York’ta bir cezaevinde özel bir bölümde tutulduğu açıklanmıştı. 
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