Resepsiyonda dikkat çeken kareler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Beştepe Sarayı’nda resepsiyon verdi.





Resepsiyona siyasi parti temsilcileri, kabine üyeleri, yabancı misyon şefleri, medya temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Erdoğan çifti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan’ın daha önce gördüğümüz örneklerin aksine Akşener ile samimi bir şekilde tokalaşması dikkat çekti









Bir süre samimi şekilde sohbet eden İkilinin bu görüntüsü sosyal medyada da ilgi gördü











Erdoğan'ın çok samimi kareler verdiği bir başka isim de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve eşi idi.













Resepsiyona siyasi parti temsilcileri, kabine üyeleri, yabancı misyon şefleri, medya temsilcileri ve birçok davetliler katıldı.