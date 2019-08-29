TSK'da taşlar yerinden oynayacak!

SAMANYOLUHABER- Beş generalin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2019 yılı ağustos dönemi Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararlarını “liyakat ve teamüllere aykırı” diye niteleyerek istifa etmesinin yankıları sürüyor.





Gazeteci Sabahattin Önkibar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) dair çarpıcı bir iddiayı dile getirdi.





Önkibar kendisine ait YouTube kanalında bugün yayınlandığı videoda beş generalin YAŞ kararlarının yanısıra TSK’da taşları yerinden oynatacak bazı kararlara karşı çıktıkları için istifa ettiklerini kaydetti.





ÖNKİBAR: EGE ORDUSU DA LAĞVEDİLECEK





“TSK artık parti ordusu oldu yorumları yapılmaya başladı” diyen Önkibar, Genelkurmay Başkanlığı ile Ege Ordusu’nun adım adım lağvedileceğini söyledi.





Önkibar altı tamamen boşaltılan ve “göstermelik bir makam” haline getirilen Genelkurmay Başkanlığı’nın bir süre sonra lağvedileceğini iddia etti.





Konuya yakın kaynaklara atıf yapan Önkibar, “Ege Ordusu’nun da üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında İzmir’de kurulan milli ordumuz da lağvedilecek.” dedi.





TASFİYENİN İLK ADIMI ATILDI





Önkibar, Ege Ordu Komutanlığı’na teamüllerin aksine orgeneral yerine korgeneral rütbesinde bir ismin (Ali Sivri) komutan olarak tayin edilmesini “Tasfiyenin ilk adımı” diye niteledi.





Önkibar TSK’ya bağlı bütün orduların lağvedileceğini belirterek, “Batı Ordusu ve Doğu Ordusu diye iki ordu kurulacak. Ege Ordusu da Batı Ordusu’nun bir parçası olacak.” dedi.





Önkibar beş generalin bu kararlara ve bedelli askerliğe karşı çıktığı için görevlerinden istifa ettiğini aktardı: “TSK’nın yeni yapılanmasına itiraz ettikleri için görevi bıraktılar.”





Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde toplanan ilk YAŞ'ta Jandarma Genel Komutanı olarak tayin edilmişti. 2018 yılı temmuz ayında Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olarak ilk başkanlık kabinesinde görev alması üzerine Güler, Genelkurmay Başkanlığı'na terfi ettirildi.





TSK’YI KÜÇÜLTÜRKEN ALTERNATİF ORDU KURUYOR





Önkibar, liyakati ortadan kaldırarak TSK’yı siyasi hale getiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin diğer tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma başmüşaviri Adnan Tanrıverdi’nin yönettiği SADAT gibi aparat örgütlenmeler için para harcadığına dikkati çekti.





Önkibar, Suriye’de Esed rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) hükümetin dolar üzerinden maaş vermeye devam ettiğini söyledi.



