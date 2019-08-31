Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'un yeni havalimanında bir kaza daha THY uçağı taksi yolundan çıktı /31 Ağustos 2019 12:41

İstanbul'un yeni havalimanında bir kaza daha THY uçağı taksi yolundan çıktı

Türk Hava Yollarının (THY) İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağı, İstanbul Havalimanı’na iniş sonrası terminale ilerlediği sırada taksi yolundan çıktı. 147 yolcusu bulunan uçak, sorunsuz bir şekilde tahliye edildi.

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Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Vilnius seferini yapmaya hazırlanan uçağına minibüs çarptı. Kaza sırasında uçağın Radom kapağı ezildi.

Airporthaber'in haberine göre İstanbul Havalimanı' nda TC-Jhl kuyruk tescilli Boeing 738-800 tipi THY uçağına minibüs çarptı. C1 köprü pozisyonunda Vilnius seferiçin hazırlanan TK1407 sefer sayılı uçağa, geri geri manevra yapan bir minibüs çarptı. Çarpma sırasında uçağın burun kısmında çökme meydana geldi.

Uçak bakım için seferden çekilirken yolcular bir başka uçağa alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeni havalimanında daha önce de bir uçak piste çıkarken kanadıyla telsiz kulesine çarpmıştı.
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