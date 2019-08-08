[ANALİZ] Gladio’nun iki numarası ile aynı gemide

SAMANYOLUHABER | ANALİZ- Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanırken mahkeme salonunda “Gladionun bir numurası Abdullah Gül, iki numarası Recep Tayyip Erdoğan.” diye haykıran Doğu Perinçek bugün Erdoğan ile aynı gemide yolculuğuna devam ediyor.







Oda Tv’nin YouTube kanalına verdiği görüntülü mülakatta Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’e ilk olarak 180 derecelik dönüşün sırrı soruldu.





PERİNÇEK: BİRLİKTEYİZ ZATEN!





“2014’te ‘Gladionun bir numarası Abdullah Gül, iki numarası Recep Tayyip Erdoğan’ diyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki Türkiye gemisinde Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Vatan Partisi birlikte olmalı. Sizce Gladio’nun iki numarası ile Vatan Partisi aynı gemide olabilir mi?” sorusuna Perinçek, “Olmalı değil. Birlikteyiz zaten.” diye cevap verdi.





Perinçek daha sonra sarf ettiği sözlerle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın kendileri ile niçin ittifak kurduğunu da itiraf etmiş oldu.





“2014’ten sonra Türkiye değişti. Tayyip Erdoğan PKK’nın üzerine yürüdü. Tayyip Erdoğan Fe.ö’nun üzerine üzerine yürüdü. Tayyip Erdoğan Rusya dostu oldu. Gladio, Rusya dostu olur mu? Amerika ile mücadele ediyor. İran dostu oldu.Çin dostu oldu.” diyen Perinçek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hükümet adına iki gün evvel açıkladığı Asya açılımı kararını “stratejik” diye niteledi.





“VATAN PARTİSİ GÜNCEL DURUMA GÖRE MEVZİLENİR”





Perinçek, “Şimdi 2019’dayız. Dolayısıyla Vatan Partisi güncel duruma göre mevzileniyor. Türkiye’nin önündeki sorunlara bakıyor, saflaşmaya bakıyor. Biz dostlarımızı ve düşmanlarımızı kendi keyfimize göre seçmiyoruz. Tayyip Erdoğan Amerika’ya direniyor. O zaman siz seçin safınızı.” ifadelerini kullandı.





“Türkiye gemisinde İyi Parti ve CHP’ye yer yok mu?” sorusu üzerine Perinçek, “Kazanmaya çalışıyoruz. Tabanına yer var. Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de Uygur meselesinde Çin’e karşı tutumda İyi Parti yönetimi ve CHP yönetimi hep Amerika’nın yanında.” cevabını verdi.





Perinçek, İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Çin’in Uygurlara reva gördüğü zulmün araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verdikleri önergelerden de rahatsız.





UYGURLARIN MARUZ KALDIĞI ZULÜM İÇİN “İLERİCİLİK” DEDİ





Çin’in toplama kamplarında Uygurlara yönelik baskı ve şiddet uygulamasını “ilericilik” diye niteleyen Perinçek, AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Çin’e destek vermesinden büyük bir memnuniyet duyuyor.





“Mesela kalkıyorlar dilekçe veriyorlar Meclis’te. Çin zulmünü Uygur bölgesinde araştıralım. Dünyadaki ilericileğe karşı tavır alıyorlar.” diyen Perinçek, “Onların o dilekçesine karşı kim oy veriyor? AKP ile MHP Çin’in yanında yer alıyor. Onun için somut cephelere bakmak lazım. Vatan Partisi Türkiye cephesinin merkezinde. Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan Vatan Partisi ile beraber.” değerlendirmesinde bulundu.





VATAN PARTİSİ DEVRİM YAPACAKMIŞ





Perinçek’in, “Vatan Partisi niye barajı aşıp Meclis’e giremiyor?” sorusuna verdiği şu cevap yeni soru işaretlerine kapı araladı: “Vatan Partisi devrim yapacak ve devrim sırasında Meclis’in en büyük partisi olacak. Bu devrimci parti belli olgunluk durumunda iktidar konumlarına yerleşir. Yoksa statüko devam ettiği zaman bizim gibi partiler sizin söylediğiniz büyük atakları yapmaz.”





Perinçek’in devrimden neyi kastettiği ise şimdilik meçhul!





Perinçek, PKK lideri Abdullah Öcalan’a Bekaa Vadisi’nde çiçek verdiği için herhangi bir pişanlık duymadığını tekrarladı: “Çok doğru bir şey yaptım. Onu yapmasaydım içimde ukde kalırdı. Herkesle de görüşürüm. Düşmanla da görüşürüm. Trump ile de görüşürüm. Bu bakımdan pişmanlık duyacağım bir iş yapmadım.”





PERİNÇEK: AKİT TV, ODA TV’DEN DAHA FAZLA TÜRKİYE SAFINDA





Perinçek, Vatan Partisi yöneticilerinin niçin Akit TV’de sık sık boy gösterdiğine dair soruya cevap verirken Oda TV’yi yerden yere vurdu.





“Benim için Akit TV ile Oda TV arasında fark yok. Akit TV, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı psikolojik harekât yürütmüyor, fakat Oda TV eline geçtiği her fırsatta Türk ordusuna vuruyor.” diyen Perinçek, “Akit TV’yi de seyreden vatandaşlarım var. O vatandaşları kazanmak benim görevim.” dedi.





Perinçek’e göre Akit TV birçok konuda Oda TV’ye kıyasla daha fazla Türkiye’nin safında yer alıyor.





Doğu Perinçek, "“Aynı gemide olmalı değil. Birlikteyiz zaten. Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan, Vatan Partisi ile beraber.” dedi.





ERDOĞAN ADIM ADIM VATAN PARTİSİ PROGRAMINA GELDİ





Perinçek, 2014’ten sonra Tayyip Erdoğan kendi çizgilerine geldiği için büyük bir başarı kazandıklarını belirtirken hangi başarıları kazandığını da aktardı.





Buna göre Hizmet Hareketi’ni tasfiye etmesi, Kürtlerin başına balyoz indirmesi, Rusya, İran ve Çin ile dost olması Vatan Partisi’nin sayesinde oldu.





“Rusya uçağını düşürdüm diye övünen bir AKP Rusya dostu oldu. İran’ı Fars milliyetçisi diye eleştiren bir AKP İran dostu oldu. Çin konusunda soğuk tavırlar alan bir Erdoğan bugün elini Çin’e uzattı ve Asya açılımını gerçekleştiriyor.” diyen Perinçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aynı çizgiye geleceğini iddia etti.





"KEMAL KILIÇDAROĞLU İÇİN DE ÖYLE YAZACAKLAR"





Erdoğan’ın Vatan Partisi’nin programına adım adım geldiğini Amerikan ve Alman gazetelerinin yazdığını belirten Perinçek, “Bu yalnız Tayyip Erdoğan için geçerli değil. Türkiye’nin güçleri için de geçerli. Kemal Kılıçdaroğlu için de öyle yazacaklar.” dedi.





Perinçek bunu nasıl başardığını ise şu sözlerle özetledi: “Ben çeşitli güçleri nasıl değiştirmem gerekiyor ne yönde değiştirmem gerekiyor o sorumluluğumu yerine getiriyorum.”





Perinçek düzenli olarak sağlık kontrolünden geçtiğini ve tahlil sonuçlarına göre değerlerinin 30-35 yaşındakilerle aynı değerlere sahip olduğunu söyledi.





Bu kadar sağlıklı iken Vatan Partisi genel başkanlığını bırakmayacağını aktardı.



