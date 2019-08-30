"Hipnozcu albay", Erdoğan'a ne tavsiye etti?

SAMANYOLUHABER- Hava Kuvvetleri’nde savcı olarak görev yaptığı dönemde “hipnoz” yöntemi ile uyuttuğu üç astsubayın ifadelerini alan emekli albay Ahmet Zeki Üçok, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) tayin ve terfilerin belirlendiği Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyledi.





Üçok, şahsi Twitter hesabında sık sık Hizmet Hareketi'ne yakın olduğunu iddia ettiği asker ve sivil bürokratların isimlerini yayımlayarak bu kişileri peşinen suçlu ilan ediyor.





Hedef gösterdiği isimler için, "Bunlar gözden kaçmış." diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyor.







ERDOĞAN YAŞ’IN YAPISINI DEĞİŞTİRMİŞTİ





Yüksek Askeri Şura’nın yapısı 15 Temmuz 2018 tarih ve 8 numaralı Yüksek Askeri Şura’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile değiştirilmişti.





Buna göre YAŞ üyeleri şu şekilde belirlendi: Cumhurbaşkanı yardımcıları (Fuat Oktay), Adalet Bakanı (Abdülhamit Gül), Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu), İçişleri Bakanı (Süleyman Soylu), Hazine ve Maliye Bakanı (Berat Albayrak), Milli Eğitim Bakanı (Ziya Selçuk), Milli Savunma Bakanı (Hulusi Akar( ve Genelkurmay Başkanı (Yaşar Güler) ile üç kuvvet komutanı.





Bu düzenleme ile YAŞ’ta yedi hükümet üyesi ve dört asker üyesi yer alıyor.





“HİPNOZCU ALBAY” YAŞ’TAN RAHATSIZ





YAŞ’ın bu yapısını eleştiren “hipnozcu albay” Üçok, “Yüksek Askeri Şura’nın bu yapısı ne yazık ki siyasilerin güvenlik kaygılarını öne çıkaran, askerleri tamamen devre dışı bırakan bir sistemdir.” dedi.





Odatv’ye mülakat veren Üçok, 2019 Yüksek Askeri Şurası’nda emekli edilen Deniz Kuvvetleri Personel Başkanı Tuğamiral Şafak Canlı’nın, “Rütbe bekleme sürem dolmadan niçin emekli edildim?” sorusuna Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın”‘Askeri Şura’da yansılar o kadar hızlı geçti ki neden emekli edildiğini okuyamadım.” diye cevap verdiğini hatırlattı.





Odatv'ye konuşan "Hipnozcu albay" Üçok, Erdoğan'a YAŞ'ın yapısını değiştirmesi için çağrıda bulundu.





ÜÇOK: BU SİSTEM SAKINCALI, DEĞİŞMELİ





Üçok, “Bu sistemin ne kadar çok sakıncalı olduğunun en somut ispatıdır.” ifadelerini kullandı.





YAŞ’ta sadece siyasilerin hâkim olduğu yapıda liyakatten uzak siyasi eğilimlerin hâkim olduğu bir başka çarpık yapıyı oluşturacağını kaydeden Üçok, “Bu yüzden Yüksek Askeri Şura’nın sadece siyasilerin güvenlik kaygılarını öne çıkaran tamamen sivil kişilerin söz sahibi olduğu yapıdan çıkarılarak, TSK’yı yöneten askerler ile uzlaşıyı sağlayacak bir yapıya dönüştürülmesi şarttır.” dedi.





ERDOĞAN’A YOL GÖSTERDİ





Üçok, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ima ederek YAŞ’ın yapısının nasıl değiştirileceğini de anlattı: “Bunu sağlamak o kadar da zor değildir. Sadece Genelkurmay İkinci Başkanı’nın YAŞ üyesi olarak ilave edilmesi asker-sivil uzlaşmasını sağlamak için yeterli olacaktır.”





Üçok, 2019 Yüksek Askeri Şurası’nın siyasiler ağırlıklı bir şura olduğu için siyasi ağırlıklı tercihlerin öne çıktığını ve pek çok liyakatli askerin terfi edemediğini, pek çok general ve amiralin emekli edildiğini kaydetti.





BEŞ GENERAL İSTİFA ETMİŞTİ





1 Ağustos’ta toplanan YAŞ’ta görev yerleri değiştirilen Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Tuğgeneral Recep Özdemir, Tuğgeneral Ömer Faruk Özdemir ve Tuğgeneral Uğur Bülend Acarbay’ın TSK'dan istifa etmişti.





İstifa edenlerden Tümgeneral Çorbacı, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan İdlib’den sorumlu 6’ncı Mekanize Piyade Tümeni ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’na atanmıştı.



