Ceylanpınar’da iki polisin öldürülmesi ile ilgili Vali'den şok açıklama: siyasi değil adli bir vaka!

Vali İzzettin Küçük, “O polisler aslında 3 arkadaşlardı. Onlardan bir tanesinin diğer ikisiyle aralarında bir husumet yaşanmış ve 2 polisi öldürüp gitmiş. Dolayısıyla bu olay siyasi bir olay değil” ifadelerini kullanmış.





ÇÖZÜM SÜRECİNİN SONLANDIRILMASINA GEREKÇE YAPILDI

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 22 Temmuz 2015’te polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar’ın evlerinde öldürülmesi, Öcalan ile devlet arasında sürdürülen “Çözüm süreci”nin sona erdirilmesine gerekçe gösterilmişti. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, iki polisin öldürülmesiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.





EMNİYET MÜDÜRÜ İŞKENCEYİ KABUL ETTİ

Güven, 2 polisin öldürülmesinin ardından Ceylanpınar’da ev baskınları sonucu gözaltına alınanların işkenceye maruz kaldıklarını belirtti. Urfa Emniyet Müdürü’nü aradığını ve işkence iddiaları üzerine tartışma yaşadıklarını anlatan Güven, “Emniyet müdürü işkence iddialarına, ‘Ne bekliyordunuz, iki polisimizi öldürenlere çiçek mi vereceğiz?’ şeklinde karşılık verdi. Ben de ‘Haddinizi bilin işkence yaptığınızı kabul ediyorsunuz’ diyerek telefonu kapattım” dedi.





HUSUMETİ OLAN 3. POLİS CİNAYETİ İŞLEMİŞ

Güven, Urfa Valisi İzzettin Küçük ile aralarındaki diyalogu da şöyle aktardı: “Vali, ‘Vekil hanım olay öyle değil. İşkence varsa ben ararım o emniyet müdürüne de haddini bildiririm. Tabi ki işkence olmaz olmamalıdır, ben takip edeceğim’ dedi. Ve Ceylanpınar olayıyla ilgili de, ‘Bir de şunu bilmenizi isterim, o polisler aslında 3 arkadaşlardı. Onlardan bir tanesinin diğer ikisiyle aralarında bir husumet yaşanmış ve oradan ayrılmış. Hepsinde ayrı ayrı o binanın anahtarı varmış. Dolayısıyla bu olay siyasi bir olay değil. Bu adli bir vakadır. O polis öfkelendiği için 2 polisi bir gece kendi anahtarıyla kapıyı açarak öldürüp gidiyor. Biz olayın bu şekilde gerçekleştiğine dair duyum aldık. Dolayısıyla bu diğer söylenen şeyler doğru değil’ şeklinde itiraflarda bulundu.”