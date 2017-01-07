Reina Saldırısındaki skandalı Havuz Medyası deşifre etti

İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı soruşturması Konya, İzmir ve İstanbul'da yürütülüyor. Katil ya da katiller henüz yakalanabilmiş değil. Ortaya çıkan son bilgi teröristin gece kulübünün keşfini drone ile yaptığı. Dahası, teröristin saldırı anında yardım aldığı iddiası da gündemde.



NASIL YANİ?

Bu bilgiler teröristi hala yakalayamayan polisin medyaya servis ettiği bilgiler .Habere göre gece kulübüne saldırısına ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Polis, teröristin saldırıdan önce bölgede keşif yaptığını tespit etti.

İddiaya göre o terörist saldırıdan günler önce, ona yardım edenlerle birlikte buraya geldi keşif yaptı. Keşif yöntemi farklıydı. Havadan görüntüleme aracı drone kullanarak gece kulübünün havadan görüntüledi.









Emniyet Binasına 250 metre, Boğaz Köprüsü'nün hemen altında, İstanbul'da korunan hassas binalarının yarısının bulunduğu bir bölgede teröristle 'dron' uçurmuş ve kimse ne yapıyorsunuz diye sormamış.













PEKİ HER İSTEYEN DRON UÇURABİLİR Mİ?









Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 1 Mayıs 2016'da yürürlüğe giren kararı ile Dronelar ve İHA'lar kayıt altına alınacaktı. Kayıt altına alınmayan dronelar ve İHA'lar için araç sahiplerine 17 bin TL gibi yüksek bir para cezası getirildi ve İzinsiz kullananlara da 3 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.





Yine Havuzun haberine dönecek olursak, Polisin paylaştığı bilgiler arasında , Gözaltına alınan kişilerin ve teröristle bağlantılı adreslerde iki bilgisayar ele geçirilmiş, Bilgisayarda, Beşiktaş, Bakırköy, Taksim'e ait görüntülerin de olduğu belirlenmiş. Bilgisayarlarda, yılbaşı gecesi İstanbul genelindeki eğlence yerlerindeki programların olduğu bir Word belgesi bulunmuş .





Yani buradan anladığımız Başka mekanlarda da DRON uçurmuşlar ama kimseye yakalanmamışlar.





Dronlar yani İnsansız Hava Araçları başta IŞİD olmak üzere terör örgütleri tarafından sadece görüntüleme yapmak için değil silah olarak ta kullanılıyor . Hal böyle olunca Havuz Medyasına servis edilen bu haber İstanbul'da büyük bir güvenlik açığını da ortaya koyuyor.





Bu arada onca skandalın birleştiği bir soruşturmada gerekli tedbirleri almayan , ihmali olan başta İçişleri bakanı, İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere bütün yetkililer koltuklarında oturuyor.













Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ile saldırının gerçekleştiği eğlence mekanı arasında 250 metre var



Skandal itirafta burada. Bırakın İstanbul'un, Dünya'nın en hassas koruma alanında teröristler ellerini kollarını sallayarakuçurmuşlar.