Samanyolu Haber /Gündem / Reina'ya saldıran terörist yalnız değil mi? /05 Ocak 2017 10:16

Reina'ya saldıran terörist yalnız değil mi?

Alınan onca güvenlik önleme rağmen İstanbul'un göbeğinde katliam yapan IŞİD'li terörist elini kolunu sallaya sallaya kayıplara karıştı.Saldırıyı önlemeyi bırakın saldırganı bile yakalayamayan polis şimdi ikinci bir IŞİD'li terörist üzerinde duruyor

Reina saldırısını düzenleyen terörist böyle görüntülendi!

Hükümete yakın gazetelerde öıkan haberlere bakılırsa Emniyet daha Reina'daki saldırgan sayısını bile kesinleştiremedi. 

Teröristin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde Zeytinburnu’nda kaldığı evden çıkarken tespit edilen görüntüsünde pantolununun açık renkli ve cepli olduğu dikkat çekiyor. Teröristin Reina’ya ateş ederek girerken görüntüsünde ise koyu renk ve dar kesim pantolonu olduğu görülüyor. Yine gece kulubü içindeki görüntülerde ise evden çıkış kayıtlarındaki gibi üzerinde açık renk ve cepli bir pantolon olduğu dikkat çekiyor.


Teröristin taksiye binerek kaçtığını gösteren ve Kuruçeşme’de mobese kamerasına takılan görüntüsünde ise üzerinde yine dar kesimli ve koyu renkli bir pantolon olduğu görülüyor. Teröristin içeride üstünü değiştirdiği belirtilmişti. Teröristin Zeytinburnu’ndaki evden çıkış görüntüsü ile Reina içindeki görüntü bire bir uyuşuyor. Reina girişindeki görüntü ile Zeytinburnu’ndan çıkış görüntülerindeki pantolan detayı bir teröristin, daha önce içeri girdiği şüphesini doğuruyor. 
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