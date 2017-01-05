Reina'ya saldıran terörist yalnız değil mi?

Hükümete yakın gazetelerde öıkan haberlere bakılırsa Emniyet daha Reina'daki saldırgan sayısını bile kesinleştiremedi.





Teröristin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde Zeytinburnu’nda kaldığı evden çıkarken tespit edilen görüntüsünde pantolununun açık renkli ve cepli olduğu dikkat çekiyor. Teröristin Reina’ya ateş ederek girerken görüntüsünde ise koyu renk ve dar kesim pantolonu olduğu görülüyor. Yine gece kulubü içindeki görüntülerde ise evden çıkış kayıtlarındaki gibi üzerinde açık renk ve cepli bir pantolon olduğu dikkat çekiyor.











Teröristin taksiye binerek kaçtığını gösteren ve Kuruçeşme’de mobese kamerasına takılan görüntüsünde ise üzerinde yine dar kesimli ve koyu renkli bir pantolon olduğu görülüyor. Teröristin içeride üstünü değiştirdiği belirtilmişti. Teröristin Zeytinburnu’ndaki evden çıkış görüntüsü ile Reina içindeki görüntü bire bir uyuşuyor. Reina girişindeki görüntü ile Zeytinburnu’ndan çıkış görüntülerindeki pantolan detayı bir teröristin, daha önce içeri girdiği şüphesini doğuruyor.