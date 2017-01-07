Samanyolu Haber /Gündem / 16 milyonluk soyguncuyu kurtarmak için 'Cemaat' dedi ama... /07 Ocak 2017 15:05

16 milyonluk soyguncuyu kurtarmak için 'Cemaat' dedi ama...

Özel sektörde son yılların en büyük yolsuzluklarından biri, ünlü meyve suyu içeceği Dimes Gıda'da yaşandı. Şirketin 21 yıllık muhasebe müdürü Ayhan Şahin, son 5 yıl içerisinde zimmetine 16 milyon lira geçirdiği tespit edilince tutuklandı, servetine el konuldu.

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Büyük vurgun, şirket hesaplarında son dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin ve şirketin kâr payının hızla düşmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Bu incelemede, son 5 yılda muhasebe sorumlusu Ayhan Şahin’in 59 ayrı para hareketiyle zimmetine toplam 15 milyon 760 bin 150 lira geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine şirket, Tokat Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında Şahin’in kendisi ve çocukları üzerine toplam 19 lüks daire, yüz dönüm arazi, 6 adet son model lüks otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Şahin’in banka hesabında nakit 7.5 milyon lira olduğu da tespit edildi. Geçen aralık ayında gözaltına alınan Şahin, polis ifadesinde kendisine isnat edilen suçlamaları kabul ederek bahse konu parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

AVUKATI 'CEMAAT' DEDİ AMA SOYGUNCU MÜVEKKİL SUÇU KABUL ETTİ

Şahin’in avukatlığını, bir dönem Ergenekon davasında da tutuklu kalan Avukat Yusuf Erikel üstlendi. Erikel, Adalet Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvurarak, “Cemaat benzeri bir yapılanmayı Tokat Adliyesi’nde tespit ettiğini; bazı hâkim, savcıların müvekkiline tezgâh kurarak tutuklanmasını sağladıklarını; adı geçen şirket yöneticilerinin kendi usulsüzlüklerini kapatabilmek adına müvekkiline iftira attıklarını ve ailesinden miras kalan malları bile elinden aldıklarını” iddia ederek, adliyenin tamamen kapatılmasını talep etti.

AVUKAT'IN ÖZGEÇMİŞİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE

Avukat Yusuf Erikel'in hukuk bürosuna ait web sitesinde yer alan özgeçmişinde dikkat çeken bir ifade yer alıyor. "Az derece İngilizce, orta derece de Arapça bilmenin yanı sıra Kuranı Kerimin tümünü ezbere bilmekteyim." Hukuk bürosunun tanıtım sitesinde bulunan özgeçmişte 'hafız' olduğunu belirtmesindeki maksat anlaşılamadı...


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